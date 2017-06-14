بیش از ۲ تن مواد مخدر سال جاری در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علیاکبر جاویدان در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان، اعتیاد را یکی از مشکلات و چالشهای عمده جوامع انسانی عنوان کرد و اظهار کرد: مسئله مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از جوامع امروزی را با تهدیدات جدی مواجه کرده است.
وی از کشف بیش از دو تن و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: کشف این مقدار مواد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۹۰ درصد رشد داشته است.
جاویدان بابیان اینکه همهساله هزینههای زیادی صرف مبارزه با مواد مخدر میشود، افزود: همه سازمانها و نهادها بایستی در حوزه مبارزه با مواد مخدر حساسیت بیشتری به خرج داده و با متولیان امر در این حوزه همگام شوند.
فرمانده انتظامی استان گلستان، ضرر و زیان مصرف مواد مخدر را تنها متوجه فرد معتاد ندانست و گفت: آثار زیانبار مصرف مواد مخدر برای جامعه نیز بوده و جامعهای که جوانان آن معتاد باشند مطمئناً در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی دارای عقبماندگیهای زیادی خواهد بود.
جاویدان با تأکید بر اینکه اعتیاد به مواد مخدر حدومرز نمیشناسد و همهروزه تعداد زیادی از جوانان به علت عدم آگاهی به سمتوسوی مواد مخدر روی میآورند، تصریح کرد: کاهش سن مصرفکنندگان مواد مخدر امروزه نگرانکننده است.
وی اعتیاد را سرمنشأ بسیاری از جرائم و آسیبها در جامعه دانست و افزود: رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دوجانبه است، از یکسو اعتیاد جامعه را به رکود و انحطاط کشانده و از طرف دیگر پدیدهای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد.
جاویدان ادامه داد: گرایش فرد به سمت مواد مخدر موجب کاهش اخلاقیات و ارزشهای معنوی و اجتماعی شده و از این طریق زمینه بروز جرائم و آسیبها در جامعه ظهور پیدا میکند.
وی از موفقیتهای پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر خبر داد و گفت: مقابله با مواد مخدر در ناجا یک انگیزه اعتقادی و جهادی است.
فرمانده انتظامی گلستان در پایان با تأکید بر نقش بسیار مهم خانواده در آگاهی بخشی و اطلاعرسانی از عواقب سوءمصرف مواد مخدر از آنان خواست فرزندان خود را از عواقب سوء مواد مخدر آگاه کنند.
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