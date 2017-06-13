هکر ۱۹ ساله در سمنان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، صادقی کاشان از دستگیری هکری که با بهره‌گیری سوء از دانش برنامه نویسی اقدام به نوشتن کدهای مخرب می کرد و با استفاده از بستر وب و مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنت (کافی نت)، به صورت غیر مجاز از حساب بانکی افراد برداشت می‌کرد خبر داد.

وی در راستای شناسایی و دستگیری این متهم اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب شاکی، اقدامات اولیه در راستای شناسایی متهم آغاز و در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا استان سمنان افزود: با توجه به اظهارات شاکی و مستندات ارائه شده مشخص گردید، کارت بانکی به صورت ایمن، مورد استفاده شاکی بوده ولی قراین و شواهد برداشت غیر مجاز را نشان می‌داد. در ادامه سیر تکمیلی پرونده، چندین شاکی دیگر به این پلیس مراجعه که از حساب‌های بانکی آنها به صورت اینترنتی برداشت‌های متعددی صورت گرفته بود.

صادقی کاشان ادامه داد: با توجه به ورود چندین پرونده سریالی به این پلیس، تیم ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل و مستندات لازم از کلیه پرونده‌ها جمع آوری شد با توجه به ادله های موجود و استفاده از ابزارهای تخصصی و داده کاوی اطلاعات جمع آوری شده، مشخص شد سیستم‌های رایانه‌ای کلیه شکات به یک کد رایانه‌ای آلوده بوده است.

وی گفت: با بررسی تخصصی کدهای آلوده مشخص شد متهم فردی است که آشنایی کامل با رایانه و کدهای برنامه نویسی دارد و سعی در پنهان سازی هویت خود در این برنامه‌ها را دنبال می‌کرده است و در نهایت کارشناسان مجرب این پلیس با بهره‌گیری از دانش روز و شیوه‌های تخصصی و آنالیز ادله‌های موجود متهم را شناسایی و با اخذ دستورات قضایی لازم، متهم دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان افزود: متهم پس از دستگیری، هرگونه ارتباط با پرونده‌های متشکله را انکار کرده لیکن پس از مشاهده مستندات و ادله موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد و انگیزه خود را کسب منفعت مالی بیان داشت.

صادقی کاشان گفت: با توجه به اعتراف متهم که از مکان‌های عمومی برای انتشار این کدها استفاده می‌کرده، لازم است متصدیان کافی نت‌ها توجه جدی به احراز هویت مراجعه کنندگان و متقاضیان استفاده از خدمات را داشته باشند و به صورت روزانه سیستم‌ها را به لحاظ امنیتی کنترل کنند و کلیه قوانین و مقررات صنفی و ... را مد نظر قرار دهند.

وی ادامه داد: کاربران فضای سایبر به این نکته توجه داشته باشند که به صورت دورهای پسوردهای کارت‌های بانکی خود را تغییر داده و تحت هیچ شرایطی از اماکن و سیستم‌های عمومی برای انتقال وجه استفاده نکنند و در زمان خرید از طریق دستگاه کارت‌خوان، شخصا کارت را داخل دستگاه کشیده و رمز عبور حساب خود را وارد کرده و سعی کنند از مراکز معتبر خریدهای خود را انجام دهند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در خاتمه تاکید کرد: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارشات مردمی و اخذ نقطه نظرات شهروندان و کاربران گرامی بوده و همچنین کاربران فضای مجازی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت نمایند.