اجرای طرح بوم گردی موجب خروج باغات از حوزه تولید می شود

به گزارش خبرنگارمهر، پیمان ملکی امروز سه شنبه در کارگروه گردشگری استان در سنندج که با دستورکارهای طرح بوم گردی، طرح های گردشگری دربانه، سنندج و مریوان برگزارشد، گفت: ما مخالف اجرای طرح بوم گردی در باغات نیستیم ولی بحث اینجاست چه نظارت و تعهدی در راستای حفظ باغات داده می شود.

وی عنوان کرد: همواره چهار تا پنج سال طول می کشد تا درختان در باغات به مرحله باردهی و تولید محصول می رسند و برای رسیدن به این موقعیت هم هزینه های فراوانی اعم از مصرف آب، کود و غیره می شود.

وی اظهارداشت: محوطه سازی با استفاده از مصالح ساختمانی بی شک موجب از بین رفتن بافت خاک و در نتیجه خارج شدن از کاربرد کشاورزی بودن آن می شود.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: قطعا با ایجاد واحدهای بوم گردی در باغات امکان مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز در باغات هم وجود نخواهد داشت.

ملکی اظهارداشت: با توجه به موارد مذکور می توان ادعا کرد که با اجرای طرح بوم گردی، عملا باغات از حالت تولید خارج می شوند.

وی بیان کرد: به هر دلیلی هم بعد از چند سال اگر این واحدهای بوم گردی در باغات متوقف وتعطیل شوند بازگرداندن باغ به حالت اولیه آن امکان پذیر نیست، آیا راهکار و فکری برای چنین زمانی هم اندیشیده شده است؟.

وی یادآورشد: علاوه بر موارد ذکر شده، مسائل و مشکلات اجتماعی هم ناشی از اجرای این طرح ها ایجاد می شود به گونه ای که در برخی از استان های کشور بیشتر شاهد ایجاد قلیانسرا هستیم تا بوم گردی و باغ رستوران.