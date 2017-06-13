به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص پساب برای آبیاری فضای سبز و درختان شهر قم، اظهار کرد: یکی از مشکلات توسعه فضای سبز در شهر قم بحث تأمین منابع آبی است که به همین خاطر شهرداری پیگیری‌های متعددی داشته تا بتواند از منابع پساب برای آبیاری درختان استفاده کند.

وی با تأکید بر اینکه چهار میلیون متر مکعب پساب فاضلاب شهری به شهرداری اختصاص داده شده است، افزود: این میزان پساب فقط برای جنگل کاری است که ۸۰ درصد زیرساخت‌های آن اعم از ۱۰.۵ کیلومتر خط انتقال پساب، دو ایستگاه پمپاژ، دو مخزن ذخیره پساب برای آن احداث شده و زیر نظر سازمان پارک ها و فضای سبز قم مراحل تصفیه نهایی این پساب در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه این پروژه تأمین اعتبار شده و ظرف سه ماه آینده وارد شبکه آبیاری جنگل کاری می‌شود، گفت: از این پروژه برای درختان غیر مثمر استفاده می‌شود.

جوادیان گفت: همچنین از ۳۰۰ متر مکعب در روز پساب استخر آب وتاب واقع در بوستان غدیر هم برای آبیاری درختان این بوستان استفاده می‌شود که این پروژه نیز تأمین اعتبار شده و در ۶ ماهه نخست سال انجام می‌شود.