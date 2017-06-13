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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

سید عمار حکیم:

ملت عراق هرگز کمکهای ایران را فراموش نخواهد کرد

ملت عراق هرگز کمکهای ایران را فراموش نخواهد کرد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که مردم این کشور هرگز کمک های ایران را فراموش نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز در سخنانی اظهار داشت: ملت عراق هرگز نمی تواند کمک های ایران در پیروزی نیروهای عراقی در نبرد با تروریسم را فراموش کند.

وی ضمن قدردانی از صدور فتوای جهاد کفایی گفت: عراق نسبت به ۳ سال گذشته تفاوت بسیاری پیدا کرده است، در آن سالها نگرانی و فروپاشی نیروهای عراقی وجود داشت و اکنون ما ید طولایی در کسب پیروزی های بزرگ و تحقق دستاوردهای امنیتی داریم. انسجام و استفاده از توانمندی های ملت عراق و مشورت دوستان و نظارت مرجعیت، این پیروزی ها حاصل شده است.

حکیم با بیان اینکه ما به حشد شعبی و نیروهای عراقی افتخار می کنیم گفت: ما باید برای نابودی گروه های تروریستی پنهان تلاش کنیم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد که پیروزی های امنیتی باید با برنامه های سیاسی و راه حل [معضلات] و سازش ملی همراه باشد.

کد مطلب 4003834

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