ملت عراق هرگز کمکهای ایران را فراموش نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز در سخنانی اظهار داشت: ملت عراق هرگز نمی تواند کمک های ایران در پیروزی نیروهای عراقی در نبرد با تروریسم را فراموش کند.

وی ضمن قدردانی از صدور فتوای جهاد کفایی گفت: عراق نسبت به ۳ سال گذشته تفاوت بسیاری پیدا کرده است، در آن سالها نگرانی و فروپاشی نیروهای عراقی وجود داشت و اکنون ما ید طولایی در کسب پیروزی های بزرگ و تحقق دستاوردهای امنیتی داریم. انسجام و استفاده از توانمندی های ملت عراق و مشورت دوستان و نظارت مرجعیت، این پیروزی ها حاصل شده است.

حکیم با بیان اینکه ما به حشد شعبی و نیروهای عراقی افتخار می کنیم گفت: ما باید برای نابودی گروه های تروریستی پنهان تلاش کنیم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد که پیروزی های امنیتی باید با برنامه های سیاسی و راه حل [معضلات] و سازش ملی همراه باشد.