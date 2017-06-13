برخورد بیل مکانیکی آب را در اسلامشهر قطع کرد/۳ ساعت قطعی آب

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه، یک بیل مکانیکی متعلق به شهرداری در حالی که کانال های آب های سطحی در شهرستان اسلامشهر را لایروبی می کرد با لوله اصلی آب شرب در این شهرستان برخورد کرد.

در اثر این برخورد، لوله آب اصلی که ۶۰۰ میلی متر قطر دارد سوراخ شده و آب شرب بیش از نیمی از این شهرستان قطع شده است.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر نیروهای پشتیبانی و تعمیرات اداره آب و فاضلاب شهرستان اسلامشهر در حال تعمیر لوله سوراخ شده هستند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش نیروهای تعمیرات این شرکت برای وصل آب، تا یک ساعت آینده خبر داد و افزود: هم اکنون برای تامین آب شرب شهروندان، بیش از ۱۵ تانکر در مناطق گوناگون شهرستان مستقر شده اند.

وی اضافه کرد: این موارد گاهی در امور عمرانی رخ می دهند، اما به محض اطلاع نیروهای آبفا از این موضوع به سرعت در حال تعمیر لوله هستند.

هم اکنون بیش از ۳ ساعت از قطعی آب شرب در اسلامشهر می گذرد.