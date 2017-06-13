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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

تعطیلی نمایش های مرکز تئاتر مولوی در لیالی قدر

تعطیلی نمایش های مرکز تئاتر مولوی در لیالی قدر

مرکز تئاتر مولوی به مناسب فرارسیدن لیالی قدر و سالروز شهادت حضرت علی (ع)، از روز سه شنبه ۲۳ تا روز جمعه ۲۶ خردادماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تئاتر مولوی به مناسب فرارسیدن لیالی قدر و ایام سوگواری و سالروز شهادت حضرت علی (ع) از روز سه شنبه ۲۳ تا روز جمعه ۲۶ خردادماه اجرایی ندارد.

این مرکز طی روزهای گذشته میزبان نمایش های «دشمن مردم» به کارگردانی سینا راستگو، «روزی میبایست میمرد» به کارگردانی رضا موسوی و «تلورانس؛ یک اپرای صابونی» به کارگردانی پویا سعیدی بوده است که هر سه نمایش در میان استقبال چشمگیر تماشاگران در سالن‌های اصلی و کوچک این مجموعه به صحنه رفته‌اند.

نمایش های ذکر شده در روز دوشنبه ۲۲ خردادماه به اجراهای خود در تئاتر مولوی خاتمه دادند و دور جدید نمایش های این مرکز از ۲۹ خردادماه ماه با  نمایش «همشهری» به کارگردانی مازیار ملکی آغاز می شود.

کد مطلب 4003902
فریبرز دارایی

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