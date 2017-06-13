سرمایه گذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی برای افتتاح طرح های کشاورزی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدتراب میری در نشست خبری اظهار داشت: هشت هزار و ۸۴۷ نفر با اجرای طرح های افتتاح این هفته در استان مشغول به کار می شوند.

وی ادامه داد: ایستگاه‌های پمپاژ، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، خوراک دام و طیور، مرکز خرید سیلو غلات و مجتمع‌های گلخانه‌ای ، پرورش ماهی در قفس، شبکه‌ های آبیاری و زهکشی، آبیاری تحت‌فشار و کانال‌های آبرسانی از جمله طرح های این هفته در استان ایلام هستند.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به توسعه فضاهای گلخانه ای در استان ایلام گفت: هم اکنون دو سایت گلخانه ای در مناطق بدره و هلیلان در حال اجراست که با تکمیل این طرح ها محصولاتی با نیاز آبی کمتر و بهره وری بیشتر کشت می شود.

میری اضافه کرد: طی چهار سال گذشته ۳۷۱ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بهره‌برداران و کشاورزان استان ایلام قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان نیز برای تامین آب و تجهیز اراضی استان به سیستم های نوین آبیاری قرار داد منعقد شده که انقلاب در این حوزه ایجاد خواهد کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این سازمان با ارائه الگوهای جدید کشت و جهت بخشی به تولیدات در صدد افزایش تولید انواع محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی با رعایت الگوی کشت همراه با کاهش مصرف آب و انرژی و افزایش بهره وری است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی ایلام نیز یاداور شد: نبض تولید و اشتغال کشور در گرو حمایت از بخش کشاورزی است.

حجت الاسلام روح الله شاهمرادیان تاکید کرد: با توجه به منابع عظیم آـب و خاک در کشور بخش کشاورزی می تواند گرانیگاه و موتور محرکه اقتصاد کشور باشد.