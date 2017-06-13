اولتیماتوم ترامپ به پریباس برای ترک کاخ سفید/ مولر در لبه پرتگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به «رینس پریباس» رئیس کارکنان کاخ سفید اعلام کرده که باید تا پیش از تاریخ ۴ جولای یعنی روز استقلال آمریکا از سمت خود کناره گیری کند.

ترامپ پس از بازگشت از سفر ۹ روز ه خود به پریباس اعلام کرد که باید تا تاریخ ۴ جولای از سمت خود کناره گیری کند.

به گفته منابعع مطلع دلیل تصمیم ترامپ برای اخراج پاریباس اختلاف عملکرد وی با «کوری لواندوفسکی» مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ و «دیوید بوسی» معاون لواندوفسکی، بوده است.

گویا اختلاف نظر این افراد به دلیل تحقیقاتی بوده که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال انجام بوده است.

از سوی دیگر روزنامه ایندیپندنت اعلام کرد که اقدامات «رابرت مولر» رئیس سابق اف بی ای که بازرس ویژه رسیدگی به پرونده اتهامات در خصوص دخالت روسیه در انتخابات آمریکا شده، سبب گشته تا ترامپ در اندیشه اخراج وی نیز باشد.

یک منبع نزدیک به رئیس جمهور هم در این خصوص گفت: دونالد ترامپ در تلاش است اقدامی مثل اخراج رابرت مولر را انجام دهد. اما همه به او توصیه کرده اند که چنین کاری را انجام ندهد.

لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی اعلام کرد: این یک فاجعه خواهد بود. هیچ دلیلی وجود ندارد که مولر اخراج شود. او چه کار کرده است که باید اخراج شود؟



رابرت مولر در سال ۲۰۰۱ از سوی جورج دبلیو بوش به عنوان رئیس اف بی آی انتخاب شد و تا سال ۲۰۱۳ در همین سمت خدمت کرد. پس از آن به عنوان رئیس بخش تحقیقات اف بی آی در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد.