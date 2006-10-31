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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

40 ميليارد ريال اعتبار به طرح‌هاي وزارت راه اختصاص يافت

هيئت وزيران با اختصاص اعتبار لازم به طرح هاي وزارت راه و ترابري، تا سقف 40 ميليارد ريال، از محل هزينه‌هاي پيش بيني نشده سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1385 موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مبلغ 10 ميليارد ريال به منظور بهسازي و تعريض گردنه زره در استان چهارمحال و بختياري (شامل احداث يك دستگاه تونل به طول 700 متر و 5 كيلومتر راهاصلي)، 10 ميليارد ريال براي احداث راه فارسان -دشتك و 1 ميليارد ريال نيز به تكميل طرح محور ابرقو - جرقويه (به طول 120 كيلومتر)، اختصاص داده شده است، وزارت راه وترابري موظف شده است اعتبارهاي مذكور را پس از مبادله موافقتنامه ها با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه كند.

همچنين 10 ميليارد ريال هم دراختيار اداره كل راه و ترابري استان تهران قرار مي گيرد تا نسبت به سرعت بخشيدن به اجراي پروژه بهسازي مسير محور شهريار به چيتگر و احداث يك دستگاه پل روگذر راه آهن اقدام كند.

کد مطلب 400394

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