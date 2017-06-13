هماهنگی با ارتش سوریه برای کنترل مرزهای دو کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، ریاض حسون الطائی کاردار سفارت عراق در دمشق از هماهنگی میان ارتش عراق و ارتش سوریه برای پوشش همه مناطق مرزی میان دو کشور خبر داد.

وی افزود: طبیعی است که هماهنگی میان ارتش سوریه و عراق برای آزادسازی همه اراضی تحت اشغال داعش وجود داشته باشد. با توجه به مرزهای مشترک میان دو کشور هماهنگی درباره عملیات نظامی برای سیطره بر این مرزها کاملا ضروری است.

الطائی تاکید کرد: منطقه التنف از مهمترین مناطق میان عراق و سوریه است و در حال حاضر مناطق واقع در شمال منطقه التنف تحت کنترل است و انشاءالله ارتش عراق مرزها را از جانب عراق کنترل خواهد کرد و ما به هماهنگی و همکاری مستمر با ارتش سوریه برای پوشش همه مناطق مرزی میان دو کشور ادامه خواهیم داد.

وی افزود: دستوراتی از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق مبنی بر عدم عبور هیچ واحد نظامی عراقی به اراضی سوریه وجود دارد. آنچه برنامه ریزی شده است استقرار نیروهای عراقی و آزادسازی مناطق مرزی میان دو کشور است.

درباره بازگشایی معابر دیگر غیر از التنف در منطقه مرزی میان دو کشور نیز گفت: تاکنون دستورالعملی در این زمینه نرسیده است و گشایش این قبیل گذرگاهها به دیدارها و توافق رسمی به منظور مشخص کردن هر معبری میان دو کشور نیاز دارد.