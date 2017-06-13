اعزام ۷۷۰ مبلغ و مبلغه طی ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان فعالیت‌هایی در حوزه‌های برگزاری ستاد ساماندهی شئون فرهنگی، اعزام مبلغ و فعالیت های قرآنی در استان انجام شده است.

وی بیان کرد: از محورهای فعالیت های قرآنی اداره کل می‌توان به گسترش جلسات تفسیر و مفاهیم قرآن کریم، توسعه فعالیت های آموزشی، آشنا ساختن مردم با قرآن کریم، مراسمات و محافل جزءخوانی و مقابله خوانی قرآن کریم و برگزاری جلسات ویژه تفسیر اشاره کرد.

حجت الاسلام سروستانی با اشاره به اعزام مبلغ اظهار داشت: در این راستا نشست شورای تبلیغ استان برگزار شد و ضمن تشریح ضرورت‌های تبلیغی که مبلغین باید سرلوحه کار خود قرار دهند، مواردی از قبیل تبیین آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، حجاب و عفاف، اعتیاد و ...، تبیین مباحث اخلاقی و اجتماعی، تبیین شعار سال و نقش مردم در تحقق نامگذاری شعار سال، جریانات انحرافی و نقاط پیرامونی و لزوم وحدت اقشار مختلف مردم و جریانات سیاسی با محوریت ولایت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به اعزام ۷۷۰ مبلغ و مبلغه بومی و غیربومی در سطح استان اظهار داشت: این تعداد از مبلغین در ایام ماه مبارک رمضان مشغول فعالیت فرهنگی و تبلیغی در بین اقشار مختلف مردم هستند.

حجت الاسلام سروستانی با تأکید بر لزوم گسترش فعالیت های قرآنی اضافه کرد: چهارمین همایش استانی ربیع القرآن با حضور رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و مسئولان تشکل های قرآنی استان برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و تعیین سیاست‌های ویژه ماه رمضان، گفت: در این جلسه بر استفاده از ظرفیت‌های ماه رمضان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه توسط شبکه مبلغین، پرهیز از هرگونه اقدام در رراستای تشدید اختلافات میان فرق اسلامی، ضرورت ابلاغ به واحدهای صنفی اغذیه فروشی و رستوران ها مبنی بر عدم توزیع و سلف غذا در ملاعام و آمادگی دستگاه های اجرائی دهیاری ها، شهرداری ها در شهرها و روستاها جهت انجام فضا سازی تبلیغی تاکید شد.