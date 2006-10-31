اعتبار طرح آمايش سرزمين تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد توزيع اعتبارات جاري عمراني بين دستگاه هاي اجرايي تصميم گرفت مبلغ 12 ميليارد ريال از محل اعتبار هزينه هاي جاري و مبلغ 775 ميليون ريال از محل اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي براي ساماندهي اجرايي سند آمايش سرزمين در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات هزينه شود.

براساس گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نماينده مذكور همچنين تصميم گرفت مبلغ 7ميليارد و 750 ميليون ريال از محل اعتبار انجام مطالعات و تهيه طرح تفصيلي آمايش حوزه هاي آبريز شمال كشور دراختيار اين سازمان قرار گيرد تا برابر قوانين و مقررات هزينه شود.