۳ میلیارد تومان برای رفع مشکلات جاده پالنگان اختصاص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد سفرهای نوروزی کردستان که در ساختمان معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار شد، گفت: امسال سالی است که می خواهیم در حوزه راه و جاده فعالیت های زیاد و تحولی را در این زمینه ایجاد کنیم.

وی اظهار داشت: هیچ بهانه ای در مورد کمبود تابلو ها و علائم جاده ای پذیرفته نیست و باید تمام این کمبود ها جبران شود.

وی با بیان اینکه ۳۱۴ نفر در طول سال گذشته در جاده های استان جان خود را از دست دادند، افزود: از دست دادن جان یک نفر هم در جاده آمار بالایی است و باید تلاش کنیم که مشکلات را کاهش دهیم.

قادری گفت: خطاهای انسانی بیشترن درصد تصادفات را به ثمر می رسانند اما این دلیل نمی شود که ما کمبود های خود را پنهان کنیم و اقرار می کنیم که در حوزه راه و جاده در کردستان مشکل وجود دارد که باید رفع شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه برای رفع مشکلات جاده های استان اعتبار به هر نقطه تخصیص داده شده است، اظهار داشت: جلسات مکرری را به تنهایی برای مسیر پالنگان برگزار کرده ایم و سه ملیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات این جاده اختصاص داده شده است.

وی گفت: تعامل و همفکری اداره راه و شهر سازی، راهداری، پلیس راه و دیگر دستگاه ها موجب رفع مشکلات جاده ای استان می شود.

قادری از نصب ۴۱ دوربین ثبت تخلف در جاده های استان خبرداد و افزود: این تعداد دوربین ها تا پایان تابستان در مکان های مشخص شده به منظور ثبت تخلفات جاده نصب می شود.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان خطاب به مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: میراث فرهنگی در بعضی موارد باید چشم پوشی کند تا نفع آن را استان صاحب شود.

وی افزود: اگر میراث فرهنگی خانه های قدیمی استان کردستان را به بخش خصوصی واگذار کند تا گردشگران از آن جا بازدید و اسکان یابند موجب درآمد زایی و جذب گردشگر می شود.