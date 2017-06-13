حجتالاسلام مرتضی محمدیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان برنامههای مختلف و متنوعی در بقاع متبرکه استان بوشهر برگزار شده است که این برنامهها تا پایان ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامههای آستان مقدس امامزادگان از ساعت ۲۲ الی چهار صبح و نماز صبح برگزار میشود.
وی افزود: از برنامههای مهم میتوان به سخنرانی توسط روحانیون اعزامی به بقاع متبرکه، قرائت دعای افتتاح و ادعیه مخصوص شبهای قدر، قرائت دعای جوشن کبیر و مداحی مداحان برتر استانی اشاره کرد.
محمدیان اضافه کرد: امامزادگان شاخص بوشهر برای برگزاری این برنامهها امامزاده عبدالمهیمن و محمدبن باقر(ع)در بوشهر، امامزاده ابراهیم در دشتستان، امامزاده اسماعیل(ع) در دشتستان و امامزاده سلیمان بن علی(ع) در گناوه است.
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