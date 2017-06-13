شجاعیان با آبی ها به توافق رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ابراز تمایل و درخواست کتبی تیم های پرسپولیس و استقلال تهران جهت به خدمت گرفتن داریوش شجاعیان، پس از برگزاری جلسه مدیرعامل و کادر فنی با این بازیکن، تصمیم نهایی بر آن شد پرونده انتقال شجاعیان به طور کامل بسته شود.

بنا به نظر کمیته فنی باشگاه، تداوم حضور شجاعیان در گسترش فولاد، توفیق و موفقیت دو جانبه به همراه دارد و با عنایت به توانمندی های این بازیکن و با توجه به بستر فراهم شده از سوی باشگاه، تصمیم به ادامه فعالیت داریوش شجاعیان در گسترش فولاد تامین کننده منافع هر دو طرف است.

بنا بر اعلام روابط عمومی باشگاه گسترش فولاد تبریز، داریوش شجاعیان از امروز- سه شنبه ۲۳خرداد- به تمرینات تیم فوتبال گسترش فولاد ملحق خواهد شد تا یاران بوناچیچ در فصل هفدهم لیگ برتر را همراهی کند.