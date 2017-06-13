کشف جرایم رایانه ای در چهارمحال وبختیاری افزایش یافت

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف جرایم رایانه ای در چهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: کشف جرایم رایانه ای در سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۷ درصد در استان چهارمحال بختیاری رشد داشته است.

وی عنوان کرد: توسعه شبکه اینترنت زمینه را برای کلاهبرداری ها و جرایم رایانه ای توسط متخلفان فراهم کرده است که باید خانواده ها در این زمینه هوشیار باشند.

فرمانده نیری انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خانواده ها از دادن اطلاعات به سایت ها بدون تحقیق و بررسی پرهیز کنند.

وی ادامه داد: خرید های اینترنتی از سایت های معتبر توسط خانواده ها انجام شد.