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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

فرمانده نیری انتظامی چهارمحال و بختیاری:

کشف جرایم رایانه ای در چهارمحال وبختیاری افزایش یافت

کشف جرایم رایانه ای در چهارمحال وبختیاری افزایش یافت

شهرکرد- فرمانده نیری انتظامی چهارمحال و بختیاری از افزایش کشف جرایم رایانه ای در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف جرایم رایانه ای در چهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: کشف جرایم رایانه ای در سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۷ درصد در استان چهارمحال  بختیاری رشد داشته است.

وی عنوان کرد:  توسعه شبکه اینترنت زمینه را برای کلاهبرداری ها و جرایم رایانه ای توسط متخلفان فراهم کرده است که باید خانواده ها در این زمینه هوشیار باشند.

فرمانده نیری انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خانواده ها از دادن اطلاعات به سایت ها بدون تحقیق و بررسی پرهیز کنند.

وی ادامه داد: خرید های اینترنتی از سایت های معتبر توسط خانواده ها انجام شد.

کد مطلب 4003983

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