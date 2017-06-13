به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم که ظهر سه‌شنبه در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد، با ابراز قدردانی از ملت شریف ایران برای حضور برجسته در انتخابات، اظهار کرد: این حضور مردم در شرایطی که فتنه‌های بین الملل گریبانگیر منطقه شده است بسیار اثرگذار بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به مشاهده برخی ناهنجاری‌ها و بداخلاقی‌های انتخاباتی، افزود: مادامی که معدل ادب و تربیت فردی و جمعی ما قابل قبول نباشد ما شاهد ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی کارگروه فرهنگی و اجتماعی سیاست گذاری مسائل اجتماعی و فرهنگی در استان است، اظهار کرد: یک سری سیاست گذاری‌ها ملی بوده و اسناد بالا دستی در این زمینه وجود دارد اما یکی سری سیاست گذاری‌ها در سطح استان باید تصمیم گیری شود و با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی این کارگروه در این زمینه مسئول است.

جمالی تأکید کرد: در قم به دلیل جایگاه ویژه‌ای که دارد و دارا بودن عنوان پایگاه مذهبی جهان تشیع باید به فرهنگ عمومی مردم بیش از سایر شهرها احترام گذاشته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با انتقاد از بی توجهی برخی مدیران استان به جلسات این کارگروه، افزود: مدیرانی که حضور پیدا نمی‌کنند و این کارگروه اهمیتی برایشان ندارد باید تذکر جدی دریافت کنند، به گفته مقام معظم رهبری اولویت اول ما مسائل اجتماعی و فرهنگی است، شورای تأمین استان هم بر این کارگروه تأکید جدی دارد، بسیاری از دستگاه‌ها در زمینه فرهنگی مسئول هستند ولی یک بار هم در این کارگروه حضور پیدا نکرده‌اند.

وی با ابراز گله مندی از اینکه اکثریت مدیران استان قم مطالبه گر نیستند، تصریح کرد: مدیری که مطالبه گر نباشد بردی نخواهد داشت، مدیران ادارات استان بنا به مسئولیت و شرح وظایف خود باید از استاندار و مدیران بالا دستی مطالبه کند، درخواست کنند که مطالبه مورد نظرشان به شورای برنامه ریزی ورود پیدا کند و در آنجا بودجه لازم در این زمینه دریافت کند.

جمالی مسائل اجتماعی و به ویژه ۵ آسیب مورد تأکید در بودجه پیش بینی شده است، افزود: باید برنامه‌های دستگاه‌ها با ادله به دست معاونت امنیتی و سیاسی برسد که بتوانیم از مسئولان مرکز در این زمینه مطالبه گری کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کتابخانه در سلامت جامعه، اذعان کرد: اگر بخواهیم از چالش‌های اجتماعی نجات پیدا کنیم باید کتابخانه‌های فعال داشته باشیم، باوجود اینکه قم کتابخانه‌های خصوصی بسیاری دارد از نظر نشر حرف اول و دوم را در کشور می زند و اما در زمینه کتابخانه‌های عمومی ضعیف است.