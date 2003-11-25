رئيس اتحاديه روزنامه نگاران خارجي مقيم سوئد: تازماني كه رژيم صهيونيستي خلع سلاح نشود جهان امنيت نخواهد داشت

قيس مراد قدري رئيس اتحاديه روزنامه نگاران خارجي مقيم سوئد درگفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر درباره اينكه چرا به رغم همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، آمريكا فشارهاي خود را برايران تشديد كرده، گفت : اين بخشي از پروژه رژيم صهيونيستي است كه با هدف اعمال فشار بر ايران براي دست برداشتن از مواضع اصولي صورت گرفته و اززمان حمله آمريكا به افغانستان و عراق شروع شد و اكنون به محاصره ايران و اتهام زني عليه اين كشورمنتهي شده است .

وي افزود : همكاري آمريكا ورژيم صهيونيستي به حدي رسيده است كه هرگاه كشورهاي اسلامي و عربي پيش نويس قطعنامه اي را درمحكوميت رژيم صهيونيستي ارائه كرده اند، آمريكا اين قطعنامه ها را وتو كرده است .

رئيس اتحاديه روزنامه نگاران خارجي مقيم سوئد با بيان اينكه آمريكا به دنبال گسترش سلطه طلبي خود برمنطقه و غارت ثروتهاي كشورهاي عربي و اسلامي است، درباره موضع متفاوت غيرمتعهدها، اروپا و آمريكا درخصوص فعاليت هاي صلح آميزهسته اي ايران گفت: اروپايي ها درمقايسه با آمريكا رفتاري عقلاني تر با مسائل خاورميانه ازجمله مساله فعاليت هاي هسته اي ايران دارند بنابراين تعامل اروپايي ها با ايران بسيار پيشرفته تر ازبرخورد آمريكا با اين كشور است .

مراد قدري اظهارداشت: به رغم اينكه اروپايي ها هيچ طرحي براي هدف قرار دادن كشورهاي منطقه ندارند اما آمريكا تلاش مي كند با ايجاد شكاف در مواضع اروپايي ها دربرخورد با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، سازو كار حمله به كشورهاي منطقه را فراهم سازد .

وي همچنين درباره ميزان توانايي كشورهاي عضو شوراي حكام و آژانس بين المللي انرژي اتمي در برابرفشارهاي سياسي آمريكا و اسراييل عليه ايران اظهارداشت: با توجه به اينكه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي وشوراي امنيت سازمان ملل متحد تحت فشارهاي شديد آمريكا و لابي صهيونيست قرار دارند، اين دورژيم همواره مي كوشند به نحوي مانع از ادامه فعاليت هاي هسته اي ايران شوند تا اين كشور نتواند از فناوري و تكنولوژي هسته اي روز برخوردار شود .

وي افزود: تصميم گيري هاي جهان متاسفانه دچار خود محوري شده و قدرت هاي استكباري تلاش مي كنند تا نظرات خود را بر ساير كشورها تحميل كنند .

رئيس اتحاديه روزنامه نگاران خارجي مقيم سوئد تاكيد كرد: تازماني كه اسراييل معاهده منع و توليد گسترش سلاحهاي كشتارجمعي را امضا نكند جهان امنيت نخواهد داشت وآژانس بين الملل انرژي اتمي هم نمي تواند منطقه خاورميانه را عاري از سلاحهاي كشتارجمعي كند .

قيس مراد قدري در پايان به منافع مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه اشاره كرد و گفت : جهان اسلام بايد اختلافات جزيي خود را كنار گذاشته و به طور فعال در برابر رژيم صهيونيستي و توسعه طلبي هاي اين رژيم ايستادگي كند در غير اين صورت در آينده ما شاهد گسترش نفوذ صهيونيست ها در منطقه خواهيم بود .