نخستین محموله بنزین ستاره خلیج فارس بالاخره وارد چرخه توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، همزمان با افتتاح رسمی فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از دهم اردیبهشت ماه امسال تاکنون نفتای سنگین به واحد CCR تزریق و حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین نیز از این واحد تولید شده است.

عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: از همان روز افتتاح، بزرگترین واحد بنزین سازی ایران با خوراک میعانات گازی، در سرویس بوده و هیچ موقع متوقف نشده است.

وی با بیان این‌که این واحد یک تجربه جدید در صنعت پالایش ایران به شمار می‎آید، افزود: این واحد به مرور در حال تثبیت تولید است.

کاظمی با بیان اینکه چهار مخزن ذخیره سازی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس وجود دارد گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید شده که در مخازن پالایشگاه ستاره خلیج فارس است و به انبار نفت بندرعباس تحویل خواهد شد.

وی همچنین به مرحله راه اندازی واحد ایزومریزاسیون این پالایشگاه در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: این واحد هم اکنون در حال اسیدشویی است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این‌که هم اکنون و بدون احتساب بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۶۲ میلیون لیتر بنزین پایه در کشور تولید می شود، اظهار کرد: این میزان در ماه آینده به حدود ۷۰ میلیون لیتر خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است، ادامه داد: با رشد توسعه اقتصادی و افزایش تعداد اتومبیلها و افزایش قابل توجه سفرهای مردم در کشور میزان مصرف بنزین هم افزایش یافته است که البته طبیعی است.

وی در پاسخ به سوال برخی که معتقدند در قبال رشد اقتصادی، بایستی تنها میزان مصرف نفت‌گاز افزایش یابد نیز گفت: طبیعی است که همراه با رشد اقتصاد، وضع مردم هم بهبود و قطعا مسافرتها و مصرف بنزین هم افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه طی ۴ سال گذشته برخی رسانه ها چندین هزار اخبار مرتبط با بنزین تولید کرده اند که همه آنها هم منفی بوده است، گفت: این به ضرر جامعه است.

کاظمی اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون هم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شده و در حال تولید است، بازهم این اخبار منفی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وضع پالایشگاه ستاره خلیج فارس از زمان تزریق خوراک تا کنون مطلوب بوده و مشکل خاصی ندارد و در حال تثبیت تولید است، تاکید کرد: کشور در حال رهایی از نگرانی ها درباره امنیت انرژی (در مقوله بنزین) است.

عباس کاظمی با تاکید بر اینکه واحدهای پالایشی باید یک به یک راه اندازی شوند، افزود: کسانی که می گویند یک پالایشگاه به لحاظ ایمنی و فرایندی باید یک جا راه اندازی شود، نه فرآیند را می شناسند و نه ایمنی را.

وی اظهار کرد: واحدهای این پالایشگاه مستقل از همدیگر و در محوطه جداگانه هستند و هریک پس از راه اندازی باید به تثبیت برسد و واحد بعدی راه اندازی شود.

به گفته وی تنها محصولات تولیدی هر واحد است که در مخازن با یکدیگر مخلوط و اصلاحاتی روی آن انجام می شود.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «خبری از تولید نیست/سهم صفر ستاره‌خلیج‌فارس در تولید بنزین داخلی»، به استناد آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عنوان کرده بود که علیرغم افتتاح این پالایشگاه، هنوز تولیدات این پالایشگاه سهمی در تامین بنزین مورد نیاز کشور ندارد.