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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

فرمانده انتظامی استان یزد:

اعتیاد ریشه آسیب‌های اجتماعی/عزم همگانی برای مقابله با موادمخدر

اعتیاد ریشه آسیب‌های اجتماعی/عزم همگانی برای مقابله با موادمخدر

یزد ـ فرمانده انتظامی استان یزد، اعتیاد و مواد مخدر را ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند در کمیسیون مبارزه با موادمخدر استان یزد با اشاره به اینکه مقابله با موادمخدر اولویت اصلی نیروی انتظامی است، اظهار داشت: موادمخدر امروز به دغدغه و نگرانی بسیاری از خانواده ها تبدیل شده بنابراین پلیس هرگز در برابر این دغدغه اجتماعی با متخلفان مماشات نخواهد کرد.

وی با برشمردن برخی اقدامات نیروی انتظامی برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد و موادمخدر بیان کرد: موفقیت در این امر نیازمند عزم همگانی و مشارکت جدی مردم است.

کاکاوند اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همراهی و حمایت شهروندان و همه دستگاه های مسئول در این امر، شاهد ریشه کن شدن این بلای خانمانسوز از جامعه باشیم.

وی با اشاره به افزایش کشفیات موادمخدر در استان یزد بیان کرد: پلیس همه توان خود را در این زمینه به کار گرفته زیرا معتقدیم مواد مخدر و اعتیاد ریشه اصلی سیاری از جرائم، ناهنجاری‌ها و آسیب های اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان یزد تاکید کرد: به طور قطع موضوع موادمخدر که ذهن خانواده ها را به خود مشغول کرده به عنوان اولویت اول ناجا نیز به شمار می رود و بر این باوریم که مبارزه همه جانبه با موادمخدر و اعتیاد ضروری است زیرا مبارزه با موادمخدر آثار بسیار مثبتی در کاهش سایر آسیب های اجتماعی و جرایم دارد.

وی تصریح کرد: در کنار همه اقدامات و عملیات‌های پلیسی، بحث اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش نیز به صورت ویژه در دستور کار بوده که این اقدامات ارتقاء امنیت و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان را در پی داشته است.

کد مطلب 4004001

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