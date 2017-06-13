به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند در کمیسیون مبارزه با موادمخدر استان یزد با اشاره به اینکه مقابله با موادمخدر اولویت اصلی نیروی انتظامی است، اظهار داشت: موادمخدر امروز به دغدغه و نگرانی بسیاری از خانواده ها تبدیل شده بنابراین پلیس هرگز در برابر این دغدغه اجتماعی با متخلفان مماشات نخواهد کرد.

وی با برشمردن برخی اقدامات نیروی انتظامی برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد و موادمخدر بیان کرد: موفقیت در این امر نیازمند عزم همگانی و مشارکت جدی مردم است.

کاکاوند اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همراهی و حمایت شهروندان و همه دستگاه های مسئول در این امر، شاهد ریشه کن شدن این بلای خانمانسوز از جامعه باشیم.

وی با اشاره به افزایش کشفیات موادمخدر در استان یزد بیان کرد: پلیس همه توان خود را در این زمینه به کار گرفته زیرا معتقدیم مواد مخدر و اعتیاد ریشه اصلی سیاری از جرائم، ناهنجاری‌ها و آسیب های اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان یزد تاکید کرد: به طور قطع موضوع موادمخدر که ذهن خانواده ها را به خود مشغول کرده به عنوان اولویت اول ناجا نیز به شمار می رود و بر این باوریم که مبارزه همه جانبه با موادمخدر و اعتیاد ضروری است زیرا مبارزه با موادمخدر آثار بسیار مثبتی در کاهش سایر آسیب های اجتماعی و جرایم دارد.

وی تصریح کرد: در کنار همه اقدامات و عملیات‌های پلیسی، بحث اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش نیز به صورت ویژه در دستور کار بوده که این اقدامات ارتقاء امنیت و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان را در پی داشته است.