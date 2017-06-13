به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی بعدازظهر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان رزن با بیان اینکه هرگونه تغییر و تحول در جامعه ریشه در آموزش و پروش دارد، گفت: حل مسائل به صورت بنیادی باید از آموزش و پرورش آغاز شود.

وی با بیان اینکه علت تجدیدی دانش آموزان از چالشهایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: تمرکز زدایی و مشارکت محلی برای ارتقاء فعالیت های آموزش و پرورش از موضوعات قابل توجهی است که نقش مهمی در پیشرفت سریع امور دارد.

فرماندار رزن از ساخت دارالقران دانش آموزی شهرستان رزن در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع خبرداد و فت: تاکنون بیش ۲۱۰ میلیون تومان اعتبار توسط آموزش پرورش شهرستان رزن و کمک های خیرین برای اجرای این پروژه تامین شده و برای تکمیل نیز ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: خیرین شهرستان رزن تجهیز دارالقران شهرستان رزن را تعهد کرده اند.

حسینی با بیان اینکه تجهیزات آزمایشگاه‌های مدارس نظری شهرستان رزن تجهیز و نوسازی خواهد شد، گفت: برای تجهیز آزمایشگاه بیش از ۹۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده که از این میزان ۴۵ میلیون تومان را سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استان پرداخت و ۴۵ میلیون تومان دیگر نیز از طریق کمیته برنامه ریزی تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: شوراهای آموزش و پرورش بازوان توانمند اداره آموزش وپرورش هستند زیرا در سطح شهرستانها فرماندار و امام جمعه، شهردار و رئیس شورای شهر و نمایندگان مدیران و انجمن های اولیا و مربیان به عنوان اعضای اصلی در این جلسات شرکت می کنند.

فتحعلی حسینی یادآور شد: باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری آموزش وپرورش از بخش هایی است که جز باکمک و همیاری ودلسوزی مردم نمی تواند اداره شود.

فرماندار رزن وظیفه ادارات ونهادها را کمک به رشد و توسعه آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: شوراها اگر به وظایف قانونی خود همانطور که در قانون آمده عمل کنند می توانند در توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش وتحقق مشارکت های مردمی و دولتی نقش بسیارمهمی داشته باشند.

لازم به ذکر است درپایان این مراسم طی حکمی از طرف نماینده ولی فقیه در استان همدان، حجت الاسلام والمسلمین مولازاده امام جمعه رزن به عنوان رئیس ستاد همکارهای حوزه علمیه با آموزش و پرورش رزن منصوب شد.