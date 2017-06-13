معماری و شهرسازی باید نماید از هویتی اسلامی و تاریخی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در ابتدای سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام که شب گذشته برگزار شد، اظهار داشت: سخنان ایشان رهگشا و ارزشمند بود و ایشان به هویت اسلامی تأکید فراوانی داشتند.

وی بیان داشت: منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که با هویت ما تضاد نداشته باشد.

چمران اضافه کرد: هویت ما اسلام و مکتب اسلامی است و کشورمان دارای تمدن چندهزار ساله است که نهایتاً انقلابی بودن ملت هویت ما را شکل می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در شورای چهارم نیز با تشکیل کمیسیون معماری و شهرسازی به هویت پرداختیم و امیدواریم که در این حوزه تأثیرگذار باشیم.

چمران افزود: نماد های هویتی باید در معماری و شهر سازی متجلی شود و هویت ما نشأت گرفته مکتب اسلام و تاریخ و تمدن چند هزار ساله مان است.

وی همچنین پیروزی غرور آفرین ملی پوشان تیم فوتبال و راهیابی به بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ مسکو را تبریک گفت.