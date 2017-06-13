به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهران نیا در جلسه شورای آموزشوپرورش استان البرز که عصر سهشنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: طرح هر دانشآموز یک مهارت در زمان اوقات فراغت و فصل تابستان اجرایی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه درصدد هستیم در راستای تحقق این امر هر دانشآموز با یک مهارت آشنا شود، افزود: برنامههای اوقات فراغت باهدف تقویت روحیه مسئولیتپذیری و خودباوری دانش آموزان باید اجرایی شود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش البرز تصریح کرد: باید بر اساس شرایط هر منطقه برای دانش آموزان برنامهریزی لازم در خصوص ایام اوقات فراغت صورت گیرد.
مهران نیا با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۶ از مناطق آموزشوپرورش خواستیم بر اساس بضاعت هر منطقه برنامههای خود در ایام تعطیلات را ارائه دهند، گفت: بهطورقطع غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان مرکز و محور فعالیتهای این معاونت است.
وی با اشاره به برگزاری اردوهای علوی برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار و برگزاری کلاسهای مختلف قران، عترت، فرهنگی، هنری و فضای مجازی در این ایام، افزود: امکان زیارت مشهد مقدس برای بیش از هزار و ۵۰۰ دانشآموز کم برخوردار در البرز فراهم و بخش عمده آن اجرایی شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش البرز از فعالیت ۵۰۰ پایگاه اوقات فراغت در سطح استان خبر داد و گفت: اعزام دانش آموزان به مسابقات مختلف قرآنی، ورزشی و فرهنگی نیز از دیگر اقدامات در دستور کار محسوب میشود.
وی بابیان اینکه طرح هجرت سه با همکاری اداره کل نوسازی مدارس بهمنظور تعمیر، تجهیز و بهسازی مدارس استان اجرایی خواهد شد، افزود: از تلاش همگانی در راستای غنیسازی اوقات فراغت بهره خواهیم گرفت.
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