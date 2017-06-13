به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد صادقی در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم که ظهر سه‌شنبه در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به مدیریت امنیت و نظارت بر جشن‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در این ایام ۵۰۰ الی ۶۰۰ تماس به نیروی انتظامی ثبت شد و ۱۷۰ خودرو از متخلفان توقیف شد.

وی افزود: رویکرد نوین نیروی انتظامی در برخورد با مشکلات اجتماعی بیش از یک دهه است که تغییر یافته و نیروی انتظامی شیوه جامع محوری و اقدام اجتماعی را در پیش گرفته است و از برخوردهای قهری و ضربتی بیشتر جلوگیری می‌شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی قم با اشاره به اینکه مرکز مشاوره نیروی انتظامی از سال ۸۰ تشکیل شده است، تصریح کرد: درگیری‌های خانوادگی از جمله مشکلاتی است که حجم زیادی از پرونده‌های ارجاعی به این مرکز را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه اجباری شدن مراجعه به مراکز مشاوره در طلاق توافقی از جمله مواردی است که در قانون حمایت خانواده مورد تصویب قرار گرفته است، تاکید کرد: کلیه کلانتری‌ها مجهز به ارائه خدمات مشاوره و مددکاری بوده و از ۷ صبح تا ۸ شب این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود.

صادقی با اشاره به انواع مشاوره‌های ارائه شده در این مراکز، اظهار کرد: مشاوره‌های انتظامی اعم از مشاوره نظام وظیفه، پیشگری از اعتیاد و امور حقوقی، مشاوره روانشناختی در زمینه تحصیلی، ازدواج و شغلی و مشاوره روانسنجی در زمینه‌های مشاوره هوش، شخصیتی، استعداد و رغبت و پیشرفت تحصیلی از جمله زمینه‌های مشاوره‌های صورت گرفته در این مراکز است.

وی با اشاره به اینکه برای کوچکترین پرونده‌ها مشاوره صورت می‌گیرد، افزود: با راه اندازی بخش مددکاری ارجاع پرونده‌ها به بخش قضایی هم کاهش یافته است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی قم افزود: بیش از ۶۵۰۰ تعداد پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره بوده است، ۱۳۰۰ پرونده خود معرف بوده در مجموع بیش از ۷ هزار پرونده در این مراکز بررسی شده است که در این موارد ۷۷ درصد به مصالحه ختم شده است.

وی با تأکید بر اینکه مشاوره فعال در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این مراکز به مشاوره فردی بسنده نکردیم به مساجد، مدارس و پایگاه‌های بسیج مراجعه کرده و جلسات مشاوره برگزار می‌شود بیش از ۱۰ هزار جلسه مشاوره مهارت زندگی، ۳ هزار جلسه مسائل تربیتی و نزدیک به ۲ هزار جلسه مشاوره بهداشت برگزار شده است.

صادقی با اشاره به تهیه و تنظیم چهارده بروشور تخصصی در موضوعات مختلف، افزود: فرزند پروری، تفاوت‌های زن و مرد، آسیب‌های ماهواره، خانواده سالم، فضای مجازی وعفاف و حجاب از جمله موضوعات این بروشورها بوده است.