آماده گی پایگاه انتقال خون زنجان درشبهای قدر برای خونگیری

سیامک اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهدای خون منافاتی با روزه داری ندارد و بر این اساس افرادی که وعده سحری خود را به صورت کامل صرف کنند می توانند نسبت به اهدای خون مبادرت کنند.

وی با بیان اینکه طی ماه مبارک رمضان سال گذشته استقبال شهروندان زنجانی از اهدای خون بسیار عالی بوده است، ادامه داد: اهدای خون دارای شرایطی است و بر اساس آن نسبت به خون گیری اقدام می شود و متقاضیان باید حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ سال سن و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشند.

اسدی افزود: پایگاه انتقال خون زنجان در ماه رمضان آماده پذیرایی از مردم است و شهروندان می‌توانند شیفت صبح از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲.۳۰ و بعد از افطار نیز به مرکز انتقال خون زنجان در سعدی وسط مراجعه کرده و خون اهداء کنند.

رئیس سازمان انتقال خون استان زنجان گفت: مردم استان زنجان در زمینه اهدای خون پیش‌قدم هستند ودرصد زیادی از اهداءکنندگان خون در زنجان به‌طور مستمر خون می‌دهند.

اسدی گفت: اهدای خون نه تنها زندگی دوباره به بیمار می‌بخشد بلکه برای سلامتی خود افراد هم مثمر ثمر است و اهدای خون یک سرمایه فرهنگی مهم است و این امر تنها مختص زمان خاصی نیست و نیاز به خون زمان خاصی را نمی‌شناسد.

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد اهدا کنندگان خون در استان زنجان را مردان و مابقی را زنان تشکیل می دهند، یاد آور شد: خوشبختانه طی ماه مبارک رمضان سال گذشته استقبال جوانان در استان زنجان برای اهدای خون بسیار مطلوب بوده است.

اسدی گفت: طی ماه مبارک رمضان سال گذشته یک هزار و ۹۰۵ نفر برای اهدای خون به پایگاهای انتقال خون زنجان مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار و ۴۹۷ نفر موفق به اهدای خون شدند.

