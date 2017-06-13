محبوبیت هلال احمر درمیان مردم/ اجرای طرح سلامت یار در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کنعانی عصر سه شنبه در جمع داوطلبان هلال احمر آذربایجان شرقی که با حضور رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر همراه بود، گفت: ما در برنامه سلامت یار داوطلبان به دنبال برطرف کردن ضعف ها و تقویت نقاط قوت هستیم.

کنعانی ادامه داد : با بررسی تاریخچه هلال احمر متوجه می شویم جمعیت هلال احمر از عقبه بسیار بالای مردمی برخوردار است که نشان از محبوبیت هلال احمر در میان قاطبه مردم دارد .

وی ادامه داد : برای پاسداری از این تاریخ ارزشمند و معرفی آن به نسل حاضر و آیندگان، ما در تبریز راه اندازی و افتتاح گنجینه هلال احمر را در دستور کار داریم تا نسبت و معرفی عقبه هلال احمر که برگرفته از فرهنگ اصیل ملت ایران و ارزشهای اسلامی اقدام نماییم.

کنعانی ضمن تشریح طرح سلامت یار گفت: در طرح سلامت یار استفاده از نیروهای مردمی در جهت کمک به سلامتی جامعه بسیار مهم بوده و علاوه بر کمک به سلامت بیماران همچنین بحث انسان دوستی نیز در آن مطرح است.

مدیر عامل هلال احمر استان آذربایجان شرقی ادامه داد: در استان ما طرح سلامت یار به صورت پایلوت در بیمارستان سینا عملیاتی شد و خوشبختانه بخش های مختلف بیمارستان سینا از طرح سلامت یار داوطلبان هلال احمر استقبال و ابراز رضایت می کردند.

لزوم طراحی و فراهم نمودن بستر و زیرساخت‌ها

کنعانی به لزوم طراحی و فراهم نمودن بستر و زیرساخت‌ها ی لازم قبل از اجرای طرح ها تاکید کرد و ابراز داشت : اگر هر طرحی قبل از اجرا از پشتوانه علمی و فوندانسیون قوی برخوردار نباشد طبیعتاً به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی در ادامه صحبت‌هایش به مقوله جذب و نگهداری داوطلبان اشاره کرد و گفت؛ همان طوری که جذبه داوطلب و شناسایی آن برای جمعیت هلال احمر حائز اهمیت است نگهداری از آن‌ها نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در پایان از همکاری های صمیمانه رئیس بیمارستان سینا، مدیر مرکز درمانی و پرستاران و پزشکان و همچنین داوطلبان شرکت کننده در طرح سلامت یار جمعیت هلال احمر تشکر و قدردانی کرد.

شعار صلح و دوستی هلال احمر بسیار هنرمندان انتخاب شده است

رئیس خانه داوطلب اساتید جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی هم در این مراسم طی سخنان کوتاهی گفت : شعار صلح و دوستی هلال احمر بسیار هنرمندان انتخاب شده و برخاسته از مفاهیم بالای اسلامی و قرآنی و نشان‌دهنده خیزش عمومی برای تحقق این شعار است.

حمید صبری با اشاره به اهمیت پژوهش علمی در هر اموری افزود : ما باید برای هر اموری حتی کوچکترین کاری بایستی پژوهش علمی داشته باشیم. صاحب دایره المعارف روابط عمومی ایران تصریح کرد : تا مادامی که پژوهش علمی در کارهایمان نباشد و ما شناسایی دقیق و علمی از مخاطبان نداشته باشیم، نمی توانیم در جامعه تأثیرگذار باشیم. نامزد ستاره جهانی در روابط عمومی سال ۲۰۱۷ خاطرنشان کرد : باید صورت تحقق یافته پژوهش علمی در جامعه ما مشهود باشد. صاحب دانشنامه بین المللی تبریز ادامه داد : بحمدالله ظرفیت‌های بسیار عظیمی در کشور ما وجود دارد که ما می‌توانیم با شناسایی آنها نسبت به تحقق اهداف هلال احمر در جامعه اقدام کنیم و این افراد قطعا ما را در تحقق اهداف خود همراهی خواهند کرد.