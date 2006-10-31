همكاري هاي ورزشي ايران و سوييس توسعه مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس علي آبادي در ديدار با فيليپ ولتي سفير سوييس در تهران گفت: سياست جمهوري اسلامي بر مبناي تعامل و توسعه همكاري با ساير كشورها پايه گذاري شده است .



رييس سازمان تربيت بدني با اعلام اينكه ايران وسوييس مي توانند در زمينه هاي مختلف ورزشي با يكديگر همكاري كنند گزارش كاملي از برنامه هاي دولت براي توسعه ورزش در دو بعد قهرماني و همگاني ارائه كرد.



مهندس علي آبادي ورزش سوييس را نهادينه شده ، پيشرفته وقانونمند توصيف كرد واظهار داشت: سازماني كوچك با كارشناسان توانمند وخوش فكر و گسترش بخش خصوصي بزرگ ترين هدفي است كه ما در سازمان تربيت بدني دنبال مي كنيم.



رييس سازمان تربيت بدني تصريح كرد: برنامه هاي كشور سوييس در راستاي توسعه ورزش همگاني به منظور ايجاد شادي و نشاط در جامعه وعدم گرايش صرف به ورزش قهرماني، تبعات بسيار مطلوبي را براي اين كشور به وجود آورده است و ما مي توانيم درزمينه ورزش همگاني ازتجربيات شما استفاده كنيم .



وي ضمن دولتي خواندن ورزش ايران از" فيليپ ولتي" خواست تا با ارائه ساختار ورزشي اين كشور زمينه آشنايي بيشتر مسوولان سازمان را با سيستم اداره ورزش سوييس فراهم كند.



سفير سوييس در تهران نيزدر اين نشست ضمن قدرداني از ميهمان نوازي مردم ايران ودعوت مهندس علي آبادي جهت بحث پيرامون همكاريهاي ورزشي دو كشور ودستيابي به نقطه نظرات مشترك، گزارش كاملي از فعاليت هاي ورزشي در سوئيس ارائه كرد.



وي در اين نشست به تفاوت هاي ساختاري ورزش كشورش با ايران اشاره كرد و دستيابي به نتايج مطلوب در زمينه ورزش را منوط به شناسايي ساختارها دانست .



وي ايران را كشوري پيشرفته توصيف كرد وگفت: با وجود استعدادهاي فراوان شما مي توانيد درورزش جهان حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشيد .

کد مطلب 400407