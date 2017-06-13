واگذاری واحدهای نیمه تمام مسکن مهر شهید منتظری تا پایان شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی در جلسه شورای مسکن شهرستان اهر که با حضور معاونین ادارت کل راه و شهرسازی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و پیمانکاران ساکن مهر نیمه تمام برگزار شد، اظهار داشت: نیمه تمام ماندن مساکن مهر در شهرستان اهر باعث نارضایتی متقاضیان شده و هرچه سریع تر بایستی چه از طریق دستگاه های ذی ربط و چه از سوی پیمانکار حل شود.

وی با اشاره به این که کل تعداد واحدهای مسکن مهر در شهرستان اهر یک هزار و ۹۶۳ واحد است، افزود: از مجموع کل واحدهای احداث مسکن مهر در شهرستان اهر تا این لحظه یک هزار و ۶۳۲ واحد به مالکان واگذار و یا تقسیط بندی شده است.

۳۳۱ واحد مسکن مهر شهرستان اهر نیمه تمام است

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: در حال حاضر ۳۳۱ واحد از مساکن مهر این شهرستان نیمه تمام بوده و از این تعداد ۲۲۱ واحد تاکنون بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عابدی در ادامه تصریح کرد: ۱۱۰ واحد از واحدهای نیمه تمام مسکن مهر شهرستان اهر مربوط به انجمن صنفی کارگران بوده و این پروژه به دلیل اختلاف مالی فاحش بین پیشرفت فیزیکی و هزینه های پروژه مسکن مهر در طول چندین سال متوقف شده است.

وی بابیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در این خصوص با وزارتخانه مکاتباتی داشته باشند و برای پیگیری رونوشتی از مکاتبات اداری به نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ارجاع دهند، ابراز داشت: با پیگیری و مکاتبه مسئولین راه و شهرسازی و نماینده این حوزه مشکل مسکن مهر را تعیین و تکلیف کنند.

فرماندار شهرستان اهر در پایان مسئولین ذی ربط و پیمانکاران پروژه مسکن مهر شهید منتظری را مکلف کرد تا پایان شهریورماه سال جاری واحدهای باقی مانده را تکمیل و به مالکان واگذار کند.

۱۱۴ واحد از مسکن مهر شهید منتظری اهر همچنان نیمه تمام است

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر نیز در ادامه این جلسه گفت: در حال حاضر ۱۱۴ واحد از مسکن مهر شهید منتظری شهر اهر با وجود پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی هنوز به صورت نیمه تمام مانده است.

علی سلطانی با اشاره به اینکه از مجموع پروژه ۳۲۴ واحدی مسکن مهر شهید منتظری ۲۱۱ واحد به فروش رسیده و ساکنین در این واحدها سکونت می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۴ واحد از مسکن مهر شهید منتظری شهر اهر با وجود پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی هنوز به صورت نیمه تمام مانده است.

وی ادامه داد: پروژه مسکن مهر شهید منتظری از سال ۸۸ شروع شده و در سال ۹۱ حدود شصت و شش واحد از این پروژه افتتاح و به مالکان تحویل شده است و تا سال ۹۴ تعداد واحدهای تحویل شده به مالکان به ۱۴۴ رسید.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر بابیان اینکه در جلسه ای با حضور مسئولان اجرایی و قضایی شهرستان مقرر شد تا پرونده مسکن مهر شهید منتظری شهریورماه سال گذشته بسته شود، گفت: هیچ گونه مشکلی از جانب راه و شهرسازی از بابت نیمه تمام ماندن این پروژه وجود ندارد.