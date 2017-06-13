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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

هوای آذربایجان غربی غبارآلود می شود

هوای آذربایجان غربی غبارآلود می شود

ارومیه-رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: پیش بینی ها بیانگر وزش باد شدید در استان و زمینه بروز پدیده گرد و خاک در جنوب و مرکز استان در روزهای پنجشنبه و جمعه است.

مهدی صابری در این خصوص به خبرنگارمهر اظهارداشت: بررسی نقشه های پیش یابی نشان دهنده عبور امواج ناپایدار از بعد از ظهر روز چهارشنبه از استان است که تا اواخر وقت روز جمعه سبب رگبارهای موقتی همراه با رعد و برق در شمال استان می شود.

وی بیان کرد: هوای استان در روز گذشته پایدار و بدون پدیده و دمای مرکز استان نیز بین ۱۲ تا ۳۱ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته پلدشت با ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تکاب با هفت درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین شهر استان بود.

از اواخر شهریور ماه تا اوایل تابستان فصل بارش ها در این استان است، در این ایام سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیمتر بارش در استان به ثبت می رسد.

سردشت در جنوب آذربایجان غربی همواره با ۱۰۰۰ میلیمتر بارش رکورد دار این بارندگی هاست که بارش مناسب موجب شده تا کشاورزی در این منطقه از رونق خاصی برخوردار باشد.

کد مطلب 4004106

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