اختصاص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت های فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر سه شنبه در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان بناب با اشاره به لزوم برنامه ریزی تمامی دستگاه های فرهنگی جهت پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان تصریح کرد: تلاش دشمنان این است که از طرق مختلف هویت جوانان را بگیرد و لذا جوانی که از ایمان، عقیده و ارزش های الهی تهی شد، بی خاصیت می شود و روحیه دفاع از ارزش های انقلاب را از دست خواهد داد.

وی با بیان اینکه از لحاظ اعتباری برای برگزاری انواع کلاس های تابستان مشکل داریم؛ در عین حال افزود: بر اساس اعتبارات ابلاغ شده سال ۹۶ شهرستان اعتبار خوبی برای تکمیل زیرساخت های فرهنگی این شهرستان اختصاص یافته است.

به گفته فرماندار بناب، از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده به شهرستان ۸۰ میلیارد ریال آن در راستای تکمیل زیرساخت های فرهنگی شهرستان هزینه خواهد شد و نشان می دهد که توجه به مسائل فرهنگی جزو اولویت اول مسئولان است.

فرج اللهی از تمامی دستگاه های فرهنگی خواست ضمن تهیه گزارش مصور از فعالیت های صورت گرفته در طول ایام تعطیلات تابستان نسبت به ثبت برنامه ها و همچنین تعداد افراد شرکت کننده در فعالیت های تابستانی را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

برنامه ریزی سپاه برای اوقات فراغت دانش آموزان

بنابراین گزارش، فرمانده سپاه ناحیه بناب نیز در این نشست با اشاره به برنامه ریزی های سپاه شهرستان برای اوقات فراغت دانش آموزان اظهار کرد: برگزاری کلاس های تقویتی درسی، کلاس های آموزش قرآن، کامپیوتر، اردوهای جهادی و اردوهای تفریحی جزو برنامه های این نیرو در ایام تعطیلات تابستان است.

سرهنگ عمران دوستی افزود: فعالیت های تابستانی جوانان و دانش آموزان در ۲۰ نقطه و پایگاه مقاومت شهرستان اجرا خواهند شد و تمام امکانات خود را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به جوانان بسیج کرده ایم.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری سایر ادارات و نهادهای فرهنگی بتوانیم برنامه های مناسبی برای دانش آموزان شهرستان ترتیب دهیم.

جذب ۶۰۰۰ دانش آموز به فعالیت های تابستانی

این گزارش می افزاید، معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بناب نیز در ادامه جلسه با ارائه گزارش مختصری از برنامه های پیش بینی شده برای فعالیت های تابستانی گفت: سال گذشته آموزش و پرورش بناب توانسته بود در بین ۳۹ ناحیه آموزش و پرورش در استان آذربایجان شرقی مقام سوم استان را به خود اختصاص دهد و ۶ هزار دانش آموز در سال گذشته جذب برنامه های فعالیت های تابستانی در این شهرستان شده بودند.

علی موازن افزود: به جهت حضور جوانان روستایی در سر مزارع کشاورزی در اکثر برنامه های تابستانی دانش آموزان شهری حضور دارند و ۴ باب سالن ورزشی بطور مشترک در اختیار فعالیت های تابستانی قرار خواهند گرفت.

وی پیشنهاد کرد برای تشکیل و یا عدم تشکیل کلاس های تقویتی و نحوه استقبال جوانان از این کلاس ها اکیپی انتخاب تا معلوم شود که مجموعه دستگاه های فرهنگی چقدر به اظهارات خود عمل نموده اند و صرفاً به ارائه گزارش ها اکتفا نکنند. زیرا آن چنان که باید و شاید بر نحوه برگزاری و کیفیت برگزاری کلاس ها نظارت کافی انجام نمی گیرد.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بناب تصریح کرد: فرزندانی که در قالب کلاس های متعدد در کلاس ها شرکت می کنند، اساتیدی که در رشته های مختلف تدریس کرده و آموزش می دهند، سوابق آن ها مورد بررسی بیشتری قرار گیرد و صلاحیت آن ها در کل مورد بررسی قرار گیرد.