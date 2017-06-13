وزرای امور خارجه ایران و کرواسی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در حاشیه "مجمع اسلو" با آقای داور اشتیر، وزیر امور خارجه کرواسی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف در خصوص تحولات منطقه، روابط دو جانبه، توسعه همکاریهای اقتصادی، بانکی و سرمایه گذاری گفتگو و تبادل نظر کردند.

ظریف با اشاره به بحران بوجود آمده میان برخی کشورهای خلیج فارس اظهار داشت: طولانی شدن بحران به نفع کشورهای منطقه نیست.

وزیر امور خارجه کرواسی نیز گفت: بحران منطقه خلیج فارس ممکن است بر منطقه بالکان نیز تاثیر گذار باشد و باعث بی ثباتی در این منطقه شود، بنابراین برای ما اهمیت دارد که کشورها برای رفع این معضل با یکدیگر گفتگو و رایزنی نمایند.

همچنین وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس "اسلو فروم" با تنی چند از اندیشمندان، محققین و پژوهشگران آمریکائی و اروپائی نیز دیدار و گفتگو کرد.