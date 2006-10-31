پاداش ويژه هيات مديره استقلال براي شكست پرسپوليس/ تصميمي درمورد حضور قلعه نويي اتخاذ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شب گذشته هيات مديره باشگاه استقلال اختصاص پاداشي قابل توجه براي پيروزي در داربي شصت و يكم در مورد تصويب قرار گرفت. ضمن اينكه مقرر شد بخشي از مطالبات بازيكنان تا قبل از ديدار با پرسپوليس پرداخت شود.

سيد احمد رسولي نژاد نايب رئيس هيات مديره باشگاه استقلال ضمن تاييد اين خبر افزود : هيات مديره با اختصاص پاداشي ويژه براي ديداربا پرسپوليس موافقت كرد و اميدوارم بازيكنان استقلال روزجمعه با روحيه اي بالا بتوانند دراين پيكارسنتي نمايشي جوانمردانه و توام با پيروزي داشته باشند.



وي درخصوص تامين منابع براي خارج شدن باشگاه استقلال از تنگناهاي مالي تصريح كرد : علاوه بر دستورپيگيري رئيس جمهور براي رسيدگي به وضعيت مالي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس و كمك هاي سازمان تربيت بدني ، حركت تازه اي را براي استفاده ازكمك هاي شركت هاي غيردولتي آغازكرده ايم تا دريك برنامه زمان بندي شده وابستگي هاي باشگاه را به كمك هاي دولتي كاهش دهيم و به سمت استفاده از كمك هاي مردمي و خصوصي گام برداريم.

رسولي نژاد تاكيد كرد: قصد داريم طي سه برنامه كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت باشگاه را به سمت خودكفايي و درآمدزايي سوق دهيم و با انسجام خوبي كه بين هيات مديره ، مديرعامل و كادرفني وجود دارد دستيابي به اين هدف بزرگ دور از دسترس نيست.

نايب رئيس هيات مديره باشگاه استقلال همچنين در خصوص شايعه حضور امير قلعه نوعي بر روي نيمكت استقلال در ديدار روز جمعه مقابل پرسپوليس گفت : در جلسه شب گذشته چنين موضوعي مطرح نشد ولي قلعه نوعي به عنوان فردي كه در رشد و تعالي باشگاه استقلال زحمات زيادي را متحمل شده است اين حق را دارد و به نظرمن حضور قلعه نوعي بر روي نيمكت مي تواند يك وزنه روحي براي بازيكنان استقلال باشد .