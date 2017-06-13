  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۶

ذخایر زیرزمینی خوی با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است

ذخایر زیرزمینی خوی با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است

ارومیه- مدیر امور آب خوی گفت: مخازن زیر زمینی دشت خوی با ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری ذخایر آبی مواجه است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون قلی پور در جلسه شورای حفاظت از منابع آب خوی اظهارداشت: این کسری منابع آبی بعلت افزایش مصرف بی رویه و غیر اصولی آب کشاورزی و برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی با حفر چاه و خشکسالی ها در سالهای گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه این کسری مخازن باید با اجرای طرحهای مختلف تا سال ۱۴۰۱ جبران شود افزود: برای جبران این میزان کسری مخازن آبی تاکنون ۱۴۳ حلقه چاه غیر مجاز دردشت خوی مسدودشده است.

قلی پور از ادامه طرح تزریق آب به سفرهای زیر زمینی دشت خوی نیز خبر داد و افزود: امسال تاکنون ۳.۵ میلیون متر مکعب آب قالب طرح تغذیه مصنوعی به سفرهای زیر زمینی خوی تزریق که این رقم تا پایان امسال به بیش از ۱۷ میلیون متر کعب خواهد رسید.

طالبی سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری خوی هم در این جلسه از اجرای طرح پوشش انهار و تکمیل سد انحرافی بویلاپوش در جهت کاهش هدر آب در بخش کشاورزی خوی خبر داد.

کد مطلب 4004130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها