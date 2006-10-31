فضاي غيرسياسي در آموزش و پرورش بايد باقي بماند / مشكلات كسري بودجه وزارتخانه همچنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار "مهر"، محمود فرشيدي كه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با تاكيد بر اينكه بايد معلم را براي تعليم وتربيت بخواهيم، اظهار داشت: اگر نگاه ما به آموزش و پرورش ابزاري باشد زيان خواهيم ديد.

وي تصريح كرد: هر چه به انتخابات نزديك تر مي شويم مباحث سياسي حساس تر مي شود ولي در نهايت آموزش و پرورش در مسائل سليقه اي سياسي با شاكله اين وزارتخانه مطابق نيست.

وزير آموزش و پرورش گفت: رسما اعلام كرده ام به هيچ وجه در فعاليت هاي سليقه اي سياسي وارد نمي شويم و هراقدامي كه شائبه پذيرش يك سليقه را داشته باشد انجام نداده و با اين گونه رفتارها برخورد مي كنيم.

وي درخصوص اصلاحات و تغييرات در وزارتخانه متبوعش اظهار داشت: ما به طور دائم بايد درحال تغيير و تحول و بازنگري باشيم و اين دستگاه عظيم نيازمند نظارت است.

وزير آموزش و پرورش گفت: نگراني درباره آموزش و پرورش مسئله اي ملي است و همه بايد تلاش كنند ملي باقي بماند.

فرشيدي همچنين درباره رشد جمعيت و تاثير آن در آموزش و پرورش توضيح داد: رشد جمعيت يا كاهش آن با سرعت در آموزش و پرورش تاثير نمي گذارد.

وي درباره رابطه مجلس و وزارت آموزش و پرورش نيز اظهار نظر كرد: فضاي عمومي مجلس نسبت به عملكرد من مثبت است و كاركرد وزارتخانه اكنون زمينه كاستي عمده را نشان نمي دهد.

وزير آموزش و پرورش ارتقاي سطح علمي دانش آموزان كشور را از اقدامات مثبت اين وزارتخانه دانست و متذكر شد: دانش آموزان ما در المپيادها در سطح كشورهاي اسلامي رتبه نخست و در ميان آسيا رتبه دوم را دارند.

فرشيدي رضايت مردم در سال جاري از عملكرد وزارتخانه متبوعش را بي نظير توصيف كرد و گفت: آموزش و پرورش در بستري آرام حركت بالنده خود را ادامه مي دهد.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به برداشته شدن محدوديت هاي طرح ارتقاي شغلي فرهنگيان به دستور رئيس جمهور افزود: بر اساس اين طرح معلماني كه امتياز آنها به 600 مي رسد 65 درصد آنها مي توانستند از مزاياي ارتقاي شغلي استفاده كنند كه اكنون اين مزيت شامل همه فرهنگيان مي شود.

وي درخصوص كسري بودجه آموزش و پرورش و تامين آن در متمم بودجه سال 1385 كل كشور نيز اظهار داشت: مشكلات كسري بودجه كه از 10 سال پيش وجود داشت، همچنان باقي است.

فرشيدي در پايان خاطرنشان كرد: برخي مطالبات فرهنگيان مربوط به 17 سال پيش بود كه برخي از آنها را پرداخت كرديم، اما باقي آن هنوز به جا مانده است.