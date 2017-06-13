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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

با تصویب شورای پول و اعتبار؛

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی افزایش یافت

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی افزایش یافت

در جلسه امروز شورای پول مقرر شد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه به۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، پیرو مفاد بند (د) و (هـ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبنی بر اختصاص مجموعاً ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین حسب بند (پ) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به تکالیف قوانین بودجه سنواتی در خصوص اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، مقرر شد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (درمان، تحصیل،‌ ودیعه مسکن و ... ) از ۲۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

کد مطلب 4004211

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