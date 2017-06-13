به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، پیرو مفاد بند (د) و (هـ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبنی بر اختصاص مجموعاً ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین حسب بند (پ) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به تکالیف قوانین بودجه سنواتی در خصوص اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، مقرر شد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (درمان، تحصیل،‌ ودیعه مسکن و ... ) از ۲۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.