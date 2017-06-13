به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران و منتخبان شورای شهر تهران که در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به لیالی قدر و تسلیت ایام شهادت امام علی (ع) گفت: اعتماد مردم را سرمایه اصلی خودمان می‌دانیم و قطعا آنچه برای همه ما مهم است حفظ این سرمایه است و برای انجام این مهم باید پاسخ مطالبات مردم را بدهیم.

وی گفت: مردم با تعهدی که ما به آنها دادیم به لیست امید رای دادند و همان موقع اعلام کردیم اگر لیست امید شورا به طور کامل رای بیاورد شورای ۵۱ نفره امید را تشکیل می‌دهیم.

عارف با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مجمع نمایندگان استان تهران با اعضای شورای چهارم، استاندار و دیگر مسئولان استانی و شهر تهران خاطرنشان کرد: قطعا باید ارتباطی نزدیک‌تر از گذشته میان شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران داشته باشیم.

رییس مجمع نمایندگان تهران تاکید کرد: در ۲۲ مرکز استان، لیست امید اکثریت شورا را در اختیار دارد و در این میان در تعداد زیادی از شهرها نیز همچون تهران به طور کامل به پیروزی رسیدیم.

عارف تصریح کرد: امیدواریم پس از همکاری دوجانبه مجمع نمایندگان و شورای شهر، به سمت همکاری چهارجانبه میان مجمع نمایندگان، شورای شهر، استانداری و شهرداری تهران حرکت کنیم.

وی به انتخاب سه عضو فراکسیون امید در رای‌گیری هیات پنج نفره مرکزی انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره و کرد و گفت: جا دارد از تلاش‌های این عزیزان در برگزاری انتخابات شوراها نیز تلاش کنیم.