کشف پروتئین های متوقف کننده رشد تومورهای سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، در این تحقیق نقش پروتئین PRH (همودامین غنی از پرولین) در روند پیشرفت تومورهای سرطان سینه بررسی شد.

دکتر پادما شیلا جایارامن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بیرمینگهام انگلستان، در این باره می گوید: « PRHپروتئینی است که زمان روشن یا خاموش شدن ژن را کنترل و تنظیم می کند.»

وی در ادامه می افزاید: «پایگاه داده های عمومی نشان می دهد که در شمار زیادی از بیماران مبتلا به سرطان سینه، فعالیت ژن PRH کاهش یافته بود.»

محققان با استفاده از فرایند ویژه رنگ آمیزی بر بافت سرطان سینه جداشده در طول بیوپسی (نمونه برداری بافت)، میزان و محل پروتئین های PRH را در سلول های سرطان سینه مشاهده کردند.

آنها دریافتند تغییراتی در پروتئین های PRH در سلول های تومور در مقایسه با سلول های عادی وجود داشت که مطابق با کاهش فعالیت ژن PRH بود.

جایارامن در ادامه می افزاید: «ما در محیط آزمایشگاه دریافتیم زمانیکه میزان پروتئین PRH در تومور سینه کاهش یافت، سلول ها بیشتر قادر به تقسیم شدند و بدین ترتیب روند پیشروی تومور تسریع می شود.

از اینرو وی توصیه می کند نظارت بر میزان پروتئین PRH و فعالیت آن در بیماران مبتلا به سرطان سینه می تواند برای ارزیابی علائم پیش آگهی بیماری بسیار مهم است.