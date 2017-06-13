کمبود ویتامین A ریسک ابتلا به بیماری سل را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های این تحقیق مبتنی بر تحلیل و بررسی نمونه خون بیش از ۶۰۰۰ هزار تماس خانوادگی افراد مبتلا به بیماری سل در شهر لیما از کشور پرو بود.

محققان هشدار دادند هنوز رابطه علّی و معلولی بین میزان ویتامین A و بیماری سل به اثبات نرسیده است، اما رابطه احتمالی بین این دو بیانگر این مطلب است که ممکن است مکمل ویتامین A نقش مهمی در کنترل گسترش بیماری سل، به عنوان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر جهانی داشته باشد.

مگان موری، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اگر در آزمایشات بالینی این ارتباط به اثبات برسد، می تواند نمونه قدرتمندی برای استفاده از این شیوه در جهت پیشگیری از بیماری سل در افراد قرار گرفته در معرض این بیماری باشد.»

به گفته پژوهشگران، افزایش ۱۰ برابری این ریسک تکان دهنده است. برای درک این میزان خطر محققان عنوان می کنند که استعمال دخانیات ریسک بیماری قلبی را ۲ تا ۴ برابر افزایش می دهد.

طبق گزارش محققان، در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱.۸ میلیون نفر در جهان به دلیل بیماری سل فوت کردند. شیوع بیماری سل در کشورهای کم- و متوسط- درآمد به شدت بالاتر است، از طرف دیگر بیش از ۳۰ درصد جمعیت هم از کمبود ویتامین A رنج می برند.

به گفته موری، «هیجان انگیز است که به این نتیجه برسیم چیزی ساده و ارزان مثل مکمل ویتامین A یک راهکار قدرتمند برای پیشگیری از بیماری سل باشد.»