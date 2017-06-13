  1. سلامت
  2. درمان
۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰:۵۵

پژوهشگران هاروارد اعلام کردند؛

کمبود ویتامین A ریسک ابتلا به بیماری سل را افزایش می دهد

کمبود ویتامین A ریسک ابتلا به بیماری سل را افزایش می دهد

افراد دچار کمبود ویتامین A که با افراد مبتلا به سل زندگی می کنند ۱۰ برابر بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری در مقایسه با افراد دارای میزان بالای این ماده مغذی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های این تحقیق مبتنی بر تحلیل و بررسی نمونه خون بیش از ۶۰۰۰ هزار تماس خانوادگی افراد مبتلا به بیماری سل در شهر لیما از کشور پرو بود.

محققان هشدار دادند هنوز رابطه علّی و معلولی بین میزان ویتامین A و بیماری سل به اثبات نرسیده است، اما رابطه احتمالی بین این دو بیانگر این مطلب است که ممکن است مکمل ویتامین A نقش مهمی در کنترل گسترش بیماری سل، به عنوان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر جهانی داشته باشد.

مگان موری، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اگر در آزمایشات بالینی این ارتباط به اثبات برسد، می تواند نمونه قدرتمندی برای استفاده از این شیوه در جهت پیشگیری از بیماری سل در افراد قرار گرفته در معرض این بیماری باشد.»

به گفته پژوهشگران، افزایش ۱۰ برابری این ریسک تکان دهنده است. برای درک این میزان خطر محققان عنوان می کنند که استعمال دخانیات ریسک بیماری قلبی را ۲ تا ۴ برابر افزایش می دهد.

طبق گزارش محققان، در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱.۸ میلیون نفر در جهان به دلیل بیماری سل فوت کردند. شیوع بیماری سل در کشورهای کم- و متوسط- درآمد به شدت بالاتر است، از طرف دیگر بیش از ۳۰ درصد جمعیت هم از کمبود ویتامین A رنج می برند.

به گفته موری، «هیجان انگیز است که به این نتیجه برسیم چیزی ساده و ارزان مثل مکمل ویتامین A یک راهکار قدرتمند برای پیشگیری از بیماری سل باشد.»

کد مطلب 4004240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها