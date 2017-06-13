«پوتین» با ولیعهد ابوظبی درباره بحران قطر رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در گفتگویی تلفنی با شیخ «محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد ابوظبی بحران قطر با کشورهای عربی و راهکارهای حل آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در همین راستا کاخ کرملین روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که دو طرف در این گفتگوی تلفنی تنش حاصل در روابط قطر و کشورهای عربی را که منجر به وخامت اوضاع در تمام منطقه شده است مورد رایزنی قرار داده و نسبت به ایجاد راه حل این بحران ابراز امیدواری کردند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه پیشتر نیز در تماس تلفنی با «ملک سلمان» پادشاه عربستان با وی در خصوص بحران اخیر میان کشورهای عربی و دوحه بحث و تبادل نظر کرد.

بر اساس این گزارش، کاخ کرملین با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب، تصریح کرد: پوتین در جریان این تماس تلفنی در خصوص بحران ایجاد شده میان کشورهای عربی و قطر، با ملک سلمان گفتگو کرد.

رئیس جمهوری روسیه در جریان این تماس تلفنی به ملک سلمان گفت: تداوم بحران میان کشورهای عربی بر بحران سوریه تأثیر خواهد گذاشت و هیچ کمکی به تشریک مساعتی در راستای حل و فصل تنشها در سوریه نخواهد کرد.

پوتین همچنین خطاب به پادشاه عربستان تصریح کرد: بحران ایجاد شده میان کشورهای عربی و قطر هیچ کمکی به تقویت روند مبارزه با تروریسم نمی کند.