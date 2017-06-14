ناسا ابرهای رنگین کمانی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فیوچرزیم، این ابرهای مصنوعی رنگین کمانی بر لایه فوقانی اتمسفر زمین به حرکت درآمده و منظره ای مشابه شفق قطبی را پدید می آورند.

قرار بود این برنامه که با پرتاب راکتی مخصوص صورت می گیرد شب گذشته انجام شود که به دلیل مساعد نبودن اوضاع جوی به چهارشنبه شب به وقت شرق آمریکا (سحرگاه پنجشنبه به وقت ایران) موکول شد.

برنامه ناکام دیشب ناسا هفتمین تلاش برای پرتاب این راکت از تأُسیسات پرتابهای والوپ واقع در ویرجینیا بود.

بر اساس برنامه ریزی دقیق ناسا، ۵ دقیقه مانده به پرتاب راکت ۱۰ قوطی افشانه مخصوص که هر یک به اندازه قوطی نوشابه هستند از آن جدا می شود. از این طریق حجمی از باریوم، استرنتیوم و اکسید کاپریک (مس دو ظرفیتی) به درون اتمسفر تزریق می شود. در نتیجه چنین فرآیندی ابرهای مصنوعی به رنگ قرمز و آبی – سبز ایجاد می شود.

اگرچه در ظاهر این برنامه علمی بیشتر جنبه سرگرمی دارد اما از این طریق می توان نحوه حرکت ذرات در لایه ایزوسفر را مشاهده کرد.

لایه ایزوسفر در فاصله تقریبا ۷۴ کیلومتری از سطح زمین شروع شده و تا حدود یکهزار کیلومتر ادامه می یابد. این لایه بخشی از اتمسفر فوقانی زمین است که در آن ذرات باردار خورشیدی اتمها را به یونها تبدیل می کنند.

ناسا این برنامه دیدنی را به طور زنده از تلویزیون خود پخش می کند.