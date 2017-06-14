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۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۵

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

افزایش ۴ برابری سطح قابل برداشت کلزا در استان کرمانشاه

افزایش ۴ برابری سطح قابل برداشت کلزا در استان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه، از افزایش ۴ برابری سطح قابل برداشت کلزا در استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

سید افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته جهاد کشاورزی،   از افزایش ۴ برابری سطح قابل برداشت کلزا در استان کرمانشاه طی امسال خبر داد و گفت: سطح قابل برداشت کلزا در سال زراعی کنونی حدود ۴ هزار هکتار بوده که نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای ارتقاء ضریب خوداتکائی دانه‌های روغنی اقدامات مناسبی انجام داده است، افزود: از جمله اقدامات مذکور می‌توان به توزیع بذور هیبرید خارجی و آزادگرده‌افشان ایرانی با اختصاص یارانه اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه، توزیع ۳۰ دستگاه ریزدانه‌کار یارانه‌دار، بیمه رایگان مزارع کلزا و توزیع ۱۰ دستگاه هد برداشت کمباین ویژه برداشت کلزا را از دیگر اقدامات برشمرد.

صفوی در پایان گفت: از جمله اقدامات فوق، همچنین می‌توان به برنامه‌ریزی جهت بازدید هزاران نفر از زارعین استان از مزارع پایلوت، اختصاص اعتبار به شهرستان‌های استان جهت استقرار کندوهای زنبور عسل در جوار مزارع کلزا به منظور افزایش عملکرد در مزارع اشاره کرد.

کد مطلب 4004327

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