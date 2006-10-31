به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به بوشهر، علي افراشته در جمع خبرنگاران در خصوص وضعيت استان بوشهر گفت: طي 27 سال گذشته حدود 400 ميليارد تومان دراين استان سرمايه گذاري صورت گرفته و اين در حالي است كه با سفر هيئت دولت به استان تا پايان سال 86، ميزان سرمايه گذاري ها به يك هزار و 100 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به نتايج سفر هيئت دولت به استان بوشهر اظهار داشت: تا كنون 53 درصد مصوبات هيئت دولت اجرايي شده و 60 درصد اعتبارات اين مصوبات تامين شده است.

استاندار بوشهر همچنين به مزيت هاي سرمايه گذاري دراستان اشاره و تصريح كرد: با احداث پالايشگاه شهرك صنعتي درياي شهرك توريستي ساحلي، هتل پنج ستاره و احداث فاضلاب بوشهر ميزان اشتغال‌زايي دراين استان افزايش خواهد يافت.

وي ميزان بيكاري در استان را بيش از 16 درصد دانست و افزود: اين درحالي است كه آمارهاي رسمي نشان مي دهد ميزان بيكاري در استان بين 3/8 تا 11 درصد است.

افراشته همچنين به توسعه صنعت گردشگري در استان تاكيد كرد و گفت: به منظور توسعه فضاي تفريحي در استان، احداث دهكده گردشگري دريايي در فضايي به وسعت يك هزار و 400 هكتار با بخش خصوصي قرار دادي منعقد شده است.

وي پيش بيني كرد: براي توسعه صنايع دريايي و ديگر مسايل در استان تا پايان سال 86 حدود 20 ميليارد تومان از منابع مالي سازمان بنادر وكشتيراني و استانداري بوشهر هزينه شود.

استانداري بوشهر همچنين به ظرفيت هاي بالقوه استان در زمينه توسعه صنايع دريايي اشاره كرد و گفت: وجود منابع عظيم نفت گاز پتروشيمي به عنوان بستر ملي توسعه وافزايش سرمايه گذاري دراين بخش ها وضعيت استان را دگرگون خواهد ساخت.

وي ميزان سرمايه گذاري هاي صورت گرفته طي 13 سال گذشته در اين استان را 73 ميليارد تومان ذكر كرد وافزود: اين در حالي است كه طي 10 ماهه گذشته 19 ميليارد تومان در اين شهرك صنعتي براي كاهش بيكاري وتوسعه استان سرمايه گذاري شده است.

افراشته به مشكلات توليد صنايع دريايي در مجموعه كشتي سازي صدرا اشاره و تصريح كرد: اين مجموعه در ساخت اسكله هاي دريايي، كشتي هاي بزرگ وغول پيكر و سكوهاي دريايي مشكلاتي دارد.

استاندار بوشهر اين استان را مهد صنعت دريايي دانست و گفت: دستاورد برگزاري هشتمين همسايه كشور در اين استان به تدريج كمبودها و مشكلات پيش روي دريايي را مرتفع خواهد كرد.

وي انتقال صنايع كشتي سازي شهيد جولايي شهرك صنعتي دريايي بوشهر را يكي از دستاوردهاي اين همايش ذكر كرد و افزود: هزينه كرد دو درصد درآمدهاي نفتي تحولات زيادي را دراستان فراهم خواهد كرد.

وي با بيان اينكه طرح جامع آبزيان دريايي از سوي اداره كل شيلات استان بوشهر به هيئت دولت ارايه شده است، تصريح كرد: با اجراي اين طرح مزارع پرورش ميگو اين استان به 15 هزار هكتار افزايش مي يابد.

استاندار بوشهر گفت: سال گذشته براي مبارزه با آفات ميگو در استان بوشهر 4 ميليارد تومان هزينه شده است.

وي پيش بيني كرد كه امسال از 600 هكتار مزارع پرورش ميگو در اين استان دو هزار تن ميگو برداشت شود.

افراشته مزيت هاي توسعه راه‌هاي استان را بر شمرد و افزود: با بهره برداري از تونل دو هزار و 100 متري علم الهدي در مسير بوشهر به استان فارس، زمان سفر در اين مسير كاهش مي يابد، ضمن آنكه در مصرف سوخت در اين محور صرفه جويي قابل توجه خواهيم داشت.