به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العربی الجدید، پارلمان مصر روز چهارشنبه (امروز) به صورت نهایی توافق واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان را به رأی میگذارد.

روز گذشته کمیته قانون گذاری پارلمان مصر که برای بررسی این توافق سه روز جلسه تشکیل داده بود با رأی اکثریت به واگذاری این جزایر رأی داده بود و علی عبدالعال رئیس پارلمان دستور داده بود تا این توافق در کمیته امنیت ملی هم مورد بررسی قرار بگیرد تا در نهایت امروز در جلسه پارلمان به رأی نهایی گذاشته شود.

با وجود اینکه بر اساس ماده ۱۵۱ قانون اساسی مصر هر معاهده صلح یا ائتلافی که به واگذاری بخشی از خاک کشور منجر شود را باید به همه پرسی عمومی گذاشت، رئیس پارلمان مصر اعلام کرد که کمیته قانون گذاری صلاح دیده در خصوص واگذاری جزایر تیران و صنافیر همه پرسی صورت نگیرد.

این اقدام با مخالفت نمایندگان فراکسیون ۳۰-۲۵ پارلمان مصر مواجه شده است که از مخالفان اصلی این توافق هستند، یک منبع آگاه پارلمانی مصر به العربی الجدید گفته که قرار است کمیته امنیت ملی نیز امروز با واگذاری جزایر موافقت خواهد کرد و بعد از اینکه در پارلمان به رأی گذاشته شد با اکثریت آراء تصویب خواهد شد. به گفته این منبع نمایندگان فراکسیون ۳۰-۲۵ در حال بررسی استعفای جمعی بعد از تصویب واگذاری جزایر مصری به عربستان هستند.

در جریان سفر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به مصر در سال ۲۰۱۶ توافقی میان ریاض و قاهره امضا شد تا بر اساس آن مصر مالکیت جزایر تیران و صنافیر را به عربستان واگذار کند. بعد از جدل فراوان و اعتراضات گسترده مردمی، حالا بعد از تصویب احتمالی این توافق در پارلمان مصر حکم نهایی درباره واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان را دادگاه عالی قانون اساسی مصر صادر خواهد کرد.