همکاری شهرداری در برنامه های آموزش و پرورش بهشهر کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی اصغری، صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش شهرستان بهشهر افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر خلیل شهر و رستمکلا همکاری خوبی با آموزشوپرورش داشتهاند اما حضور شهرداری و شورای شهر بهشهر کمرنگ بود.
وی همچنین از دستور کار بودن تبدیلشدن برخی فضاهای آموزشی دارای کاربری تجاری بهشهر به واحدهای تجاری در بهشهر خبر داد و گفت: برای مسئله برای ایجاد درآمد پایدار در این نهاد در دستور کار است تا بتوانیم درآمد پایداری برای آموزشوپرورش ایجاد کنیم.
اصغری در ادامه با اشاره به اجرایی شدن طرح کلاسهای کنکور و المپیادهای علمی در مدارس شهرستان بهشهر، یادآور شد: با برنامهریزی انجامشده طرح ۳ ساله در این بخش ارائه شد که بر اساس آن تلاش شد تا کلاسهای المپیاد و کنکور در سطح مدارس برگزار شود.
مدیر آموزشوپرورش بهشهر مشکلات عمده این طرح را عدم رضایت دانشآموزان، خانوادهها، دبیران خصوصی و وضعیت مالی و اقتصادی خانوادهها در ابتدای کار اعلام کرد که اکنون با رفع این مشکلات، تنها مشکل مالی و اقتصادی همچنان وجود دارد.
وی گفت: با اجرای طرح کلاسهای کنکور و المپیادهای علمی در مدارس شهرستان از تعداد ۲ تا ۳ دانشآموز بهشهری حائز رتبه به ۲۳ رتبه در المپیادهای مختلف رسیدیم ضمن اینکه استقبال زا مدارس تیزهوشان به سمت مدارس دولتی هم کشیده شد و اکنون بسیاری از دانشآموزان در مدارس دولتی هم خواهان شرکت در این کلاسها هستند.
اصغری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جابهجایی و ادغام برخی از مدارس متوسطه دوم که به حدنصاب دانشآموز در مدارس نرسیدهاند؛ یادآور شد: بر این اساس تلاش داریم تا حد ممکن دانشآموزان در همان روستای خود تحصیل کند اما اگر به حدنصاب نرسد تجمیع انجام میشود.
وی گفت: مدارس روستایی میثم قرهتپه، شهید مدنی امیرآباد و مرحوم قنبر پور زینوند با دارا بودن دانشآموزان زیر ۳۰ نفر به حدنصاب برای تشکیل کلاس در مدارس برای سال تحصیلی جدید نرسیدند و برنامهریزی برای تجمیع و جابهجایی در دستور کار است.
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