۴۰ کیلوگرم مواد مخدر در بابلسر کشف شد

محسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حسب گزارش مأمورین شهرستان مبنی بر فعالیت فردی به نام (ف.ز) از عناصر فعال در امر قاچاق مواد مخدر، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی همان روز و پس از صدور دستور قضایی، فرد مذکور همراه با دو فرد دیگر با بیش از ۲۱ کیلوگرم مواد مخدر سنتی از نوع حشیش دستگیر و مواد از خودروی افراد مذکور کشف و ضبط شد و پرونده فوق‌الذکر به یکی از شعبات دادسرای بابلسر ارجاع و متهمین با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب بابلسر همچنین در ادامه گفت: بااعلام گزارشی مبنی بر فعالیت فرد دیگری به نام (ب.ج) در امر قاچاق مواد مخدر سنتی، موضوع در دستور کار قضایی قرار گرفت.

نوروزی ادامه داد: متهم در ساعات ابتدایی بامداد با بیش از ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۱۸ گرم شیره تریاک که در داخل موتور خودرو جاسازی‌شده بود، دستگیر و مواد مذکور ضبط شد و این متهم نیز پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع با قرار مناسب به زندان معرفی‌شده و روال قانونی طی پرونده ای ادامه دارد.