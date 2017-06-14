۳۰هزار نفر در استان هرمزگان از طریق صید و صیادی ارتزاق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی در حاشیه بازدید نمایندگان اتحادیه اروپا از روند صیدو صادارات آبزیان در هرمزگان گفت:شیلات هرمزگان به عنوان یک استان کامل از لحاظ شیلاتی گام های محکمی در رابطه با صادرات آبزیان برداشته است.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان در طول هزار و ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی تمام فعالیت های صید و صیادی را از شرق تا غرب تحت پوشش دارد گفت: خوشبختانه امروز شاهد فعالیت صید و صیادی شناور های سنتی قایق و لنج تا شناورهای صنعتی در آبهای داخلی و در آبهای بین المللی هستیم.

محبی با اشاره به اینکه در استان هرمزگان بالغ بر ۳۰هزار نفر از طریق صید و صیادی ارتزاق میکنند گفت: می توان اذعان نمود که ارتزاق بالغ بر یک پنجم جنعیت استان از فعالیت های شیلاتی است

وی گفت: صید بالغ بر ۲۲۰هزار تن در سال از انواع آبزیان،وجود ۷۲تعاونی صیادی فعال،۲۲بندر صیادی،۳۹ مرکز تخلیه صید و پوشش نوار ساحلی و آبهای استان توسط پایگاههای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان تنها بخشی از ظرفیت های شیلات هرمزگان در حوزه صید و صیادی است.

محبی افزود: مجموعه شیلات هرمزگان علاوه بر کنترل ونظارت در بنادر صیادی در بحث کیفی ونظارت در دریا، نظارت بر شناورها در صیدگاهها و بنادر صیادی، بر گونه هایی صید شده،ابزار و ادوات صید ، رعایت محدوده صیدگاه ،رعایت فصول ممنوعیت صید برخی گونه های حساس و ... نظارت دارد.

در ادامه نمایندگان اتحادیه اروپا در رابطه با محدوده صید ، صنایع شیلاتی ، توزیع صید در مناطق مختلف ، نظارت بر آنها سولااتی مطرح کردند که از سوی مدیریت عالی شیلات استان پاسخ های لازم را دریافت کردند.

گفتنی است در ادامه از یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان،کارخانه فرآورده های شیلاتی بندرعباس، مراحل صید و کارخانه های عمل آوری ،ظرفیت های صیادی و فراوری قشم بازدید و با مسئولین سازمان اداره بنادر و دریانوردی دیداری انجام شد.