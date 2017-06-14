آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا همچون ادوار گذشته در هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه مردان و زنان برگزار می شود. روز نخست این مسابقات به برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه سابر دختران و فلوره مردان اختصاص دارد. نجمه سازنچیان، کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی و پریماه برزگر ( اسلحه سابر بانوان) همراه با علیرضا ادهمی شمشیربازان ایران در این دو اسلحه هستند که طبق برنامه به مصاف حریفان شان می روند.

جمعه و در دومین روز رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا نیز دیدارهای انفرادی فلوره دختران و اپه مردان برگزار می شود. بر همین اساس نگین کافی، مطهره محسنی و الهه قهرمانی (فلوره دختران) همراه با محمد رضایی، طاهر عاشوری، محمد اسماعیلی و محمد کیهانی (اپه مردان) شمشیربازان ایران در این روز از مسابقات خواهند بود.

سومین روز مسابقات نیز شنبه آینده با برگزاری دیدارهای انفرادی سابر مردان و اپه بانوان در هنگ کنگ پیگیری می شود. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری (سابر مردان) همراه با مهسا پور رحمتی، سکینه نوری و اعظم بختی (اپه بانوان) شمشیربازان ایران در این دو اسلحه هستند.

بعد از اتمام دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا، دیدارهای تیمی این مسابقات بر اساس ترتیب برنامه انفرادی برگزار می شود.

هدایت بانوان شمشیرباز ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده زهره صدرزاده است. تیم ملی اسلحه سابر مردان نیز با هدایت پیمان فخری در مسابقات شرکت خواهد داشت ضمن اینکه علی یعقوبیان و احمد اکبری هم هدایت تیم های اپه و فلوره مردان را عهده دار هستند.

همچنین رضا پیکرآرا تنها داور ایرانی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در هنگ کنگ خواهد بود.