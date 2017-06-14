تدوین «شبی» به پایان رسید/ معرفی ۵ بازیگر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم «شبی» به کارگردانی مریم وانشانی که اواخر سال گذشته فیلمبرداری آن تمام شده بود به پایان رسید. «شبی» فیلمی است که برای اولین بار پنج بازیگر اصلی آن از بین هنرجویان انتخاب و به عرصه بازیگری معرفی شده اند.

داستان فیلم در یک تک لوکیشن اتفاق می افتد و تمام بازیگران برای اولین بار به صورت حرفه ای مقابل دوربین رفته اند. مهسا اسماعیلی، سهیل سامان، کاملیا ابراهیمی، حمیدرضا الماسی، معین فیضی و فرانک تمنایی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «شبی» آمده است: مهمانی، سرما و دیگر هیچ...

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از کارگردان: مریم وانشانی، مجری طرح و مدیر تولید: ایرج رحمانی، دستیار اول: مصطفی یوسفیان، برنامه ریز: فرید کلهر، مشاور هنری: امیر پورکیان، تدوین: علی صداقت، مدیر فیلمبرداری: رضا آزادی، مدیران صدابرداری: علی کیان ارثی، هادی معنوی پور، طراح گریم: بهار ناصری، مدیر تدارکات مجید براتی، عکاس زهرا محمدزاده، انتخاب بازیگر آکادمی بازیگری سینما آوین، محصول خانه فیلم پروان.