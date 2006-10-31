مخالفت سوئد و روسيه با پيوستن به ناتو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي،"سرگئي ايوانف" معاون نخست وزير و وزير دفاع روسيه كه در سوئد به سر مي برد؛ روز گذشته در يك كنفرانس خبري گفت كه "روسيه نيز قصد پيوستن به ناتو را ندارد".

ايوانف با بيان اينكه روسيه و سوئد فعالانه درعمليات پاسداري از صلح شركت مي كنند؛ يادآور شد:"روسيه درحال حاضر در 11 عمليات پاسداري صلح تحت حمايت سازمان ملل متحد و 2 عمليات تحت حمايت سازمان امنيت و همكاري اروپا شركت

مي كند".

ايوانف گفت :"اما براي روسيه پاسداري از صلح در فضاي كشورهاي مشترك المنافع اهميت دارد،زيرا هر آنچه در آنجا روي مي دهد؛ بر روسيه نيز تاثيرمي گذارد".

"ميكائل اودنبرگ" Mikael Odenberg وزير دفاع سوئد نيز دراين كنفرانس خبري اعلام كرد كه كشورش برنامه اي براي پيوستن به ناتو ندارد.

اودنبرگ در پاسخ به سئوالهاي خبرنگاران در اين باره كه آيا با عنايت به برگزاري رزمايش نظامي - دريايي "سامارين-2006" (Samarin – 2006) مطابق استانداردهاي ناتو در 31 اكتبر( 9 آبان ) سوئد قصد پيوستن به ناتو را دارد يا خير، گفت: "اگر مختصر بگويم، نه، و اگر مشروح، بايد گفت كه هدف از اين رزمايش ، افزايش مشاركت موثر و امكانات نظاميان براي عمليات پاسداري صلح است".

گفته مي شود كه روسيه بر اين رزمايش نظارت خواهد داشت.

وزير دفاع روسيه همچنين ضمن اظهار نظر درباره عمليات روسيه در لبنان، خاطر نشان نمود كه عمليات پاسداري از صلح

مي تواند، متفاوت باشد .



وي افزود :"در لبنان ما به اعتبار سازمان ملل متحد، اما خارج از چارچوب عمليات پاسداري صلح عمل مي كنيم و به لبنان كمكي عملي در بازسازي زيرساخت ها ارائه مي دهيم و در مدت اخير نيروهاي مسلح روسيه اغلب كمكهايي بشردوستانه در كشورهاي مختلف ارائه مي دهند".